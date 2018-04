Nejsme Barcelona, odmítá Klopp, že by jeho Liverpool selhal v Římě jako Messi a spol.

Ještě deset minut před koncem měli bránu do finále Ligy mistrů otevřenou dokořán. Excelovali, semifinále proměnili v exhibici, vedli 5:0. „Přivodili jsme si zbytečné nervy, i když nechápu proč. Takhle jsme hrát nechtěli,“ nenacházel kapitán Liverpoolu Jordan Henderson vysvětlení, proč Reds vypadli v závěru z tempa i konceptu, nechali si dát dva góly a partii s AS Řím si tím zkomplikovali. „Strach a úzkost, v tom to byly. A také notný kus naivity,“ nabízel odpověď bývalý útočník Liverpoolu Robie Fowler.

Diego Perotti z penalty vystřelil římskému AS do odvety naději.

Tříbrankový náskok je sice luxusní, ale letenky do Kyjeva Liverpool ještě objednávat nemůže. Nedávný čtvrtfinálový příběh Barcelony varuje.

We've found the net 44 times in Europe this season - a club record! 🙌#LIVROM #UCL pic.twitter.com/6vgdOpGO9t — Liverpool FC (@LFC) 24. dubna 2018

Však to také hostující obránce Federico Fazio okamžitě Ostrovanům připomněl „Jsme válečníci a tahle bitva pro nás není rozhodně ztracena. Už jsme ostatně předvedli, že to dokážeme," přispěchal s reminiscencí na odvetu s Messim a spol., v níž jeho tým před dvěma týdny také zlikvidoval třígólové manko.

„Máme právo v to věřit. Bylo by to sice šokující, ale není to nemožné," přidával se Daniele De Rossi. „Dnes to byl prostě případ našeho zatmění a skvělých kvalit soupeře. Odveta bude ale jiná."

„Věřím v to. Byli jsme sice mrtví, ale posledních deset minut nám trochu šancí dalo. Proto se musíme i této malé příležitosti chopit a zopakovat to, co jsme svedli proti Barceloně," utvrzoval sportovní ředitel AS Řím Monchi víru ve svůj tým.

Jenže i Liverpool si věří. Aby ne, když italského protivníka dokonale rozebral a nebýt závěrečného desetiminutového výpadku, mohl už teď přemýšlet, zda si to rozdá v kyjevském finále s mnichovským Bayernem nebo madridským Realem.

„To všechno proto, že jsme po prvním inkasovaném gólu trochu ztratili hlavu. Přitom jsme začali dobře, jenže po úvodní Salahově brance se rozpadla naše hra i koncepce, s níž jsme nastoupili. A na takovéto úrovni a v takovýchto zápasech musíte těžit ze svých předností a silných stránek, což nám uprostřed utkání chybělo," zdůvodňoval kouč AS Řím Eusebio Di Francesco, proč jeho mužstvo sloužilo Liverpoolu dlouho jen jako sparring partner.

„Ale není čas vyčítat si chyby. Tohle mužstvo už dosáhlo spousty skvělých věcí, a ještě je dokáže. Kdo z našich fanoušků tomu nevěří, ať zůstane příští středu raději doma," doufá, že vyprodaný Olympijský stadión požene jeho tým za stejným zázrakem, jaký se už udál s Barcelonou.

⚽️ Salah 36

⚽️ Salah 45+1

⚽️ Mané 56

⚽️ Firmino 61

⚽️ Firmino 69

⚽️ Džeko 81

⚽️ Perotti 85pen



What. A. Game! #UCL pic.twitter.com/rkWB0HlKDY — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 24. dubna 2018

„Jenže my nejsme Barcelona. Jestliže jsem se dnes večer něčemu přiučil, pak tomu, že můžeme Římany porazit i v odvetě. Samozřejmě že bych byl mnohem šťastnější, kdybychom jeli do Itálie s výsledkem 5:0 nebo 5:1, ale na druhou stranu jsem si před zápasem nedokázal představit, že vyhrajeme takovýmto rozdílem," tvrdí liverpoolský kouč Jürgen Klopp, že příští středu nedopustí selhání podobné tomu barcelonskému.

„Už proto, že jsme osmdesát minut hráli skutečně skvěle. A že máme Salaha, jemuž musíme pomoci, aby znovu předvedl podobné představení jako v domácím zápase," je přesvědčen, že si Liverpool po jedenácti letech zase zahraje finále Champions League. A na jeho víře nic nemění, že se bude muset obejít bez zraněného Alexe Oxlade-Chemberlaina, pro něhož nejspíš sezóna skončila.

„Až důkladné rentgenové vyšetření řekne víc, ale vypadá to špatně," naznačoval Klopp, že by jeho svěřenec mohl přijít i o účast na mistrovství světa v Rusku.

„Před důležitými zápasy, jež nás čekají, jde o velkou ztrátu. Musíme být ale kreativní a poradit si. V sobotu v lize proti Stoke, ve středu v Římě v semifinálové odvetě rovněž."