Bayern dostal od Realu zase lekci! Jako před rokem

Před rokem dostal mnichovský Bayern ve čtvrtfinále na domácím hřišti od Realu Madrid lekci z efektivity, po roce ji musel překousnout znovu. Tentokrát sice až v semifinále Ligy mistrů, ovšem s výsledkem naprosto stejným. Zase prohrál 1:2, takže jeho vyhlídky na účast ve finále značně devalvovaly. Zato Bílý balet je před odvetou, která se bude hrát příští úterý na Santiago Bernabéu, zase o něco blíž snu o tom, že by mohl vyhrát Champions League potřetí v řadě.

První rychlá akce stačila, aby se Bayern přesvědčil, že i obrana Bílého baletu je průchodná a zranitelná. Rozehrání od gólmana směřovalo na Rodrígueze, pas do volného prostoru našel Kimicha a domácí vedli. Samo sebou že s přispěním Navase, který nepředpokládal, že si domácí mladík troufne střílet, takže na jeho ránu reagoval pozdě.

Heynckesův záměr uspat protivníka a dopřát mu pocitu nadvlády nad vývojem střetnutí tak vyšel. Jeho svěřenci nechali Real pomalu půlhodinu hrát, kombinovat kolem šestnáctky a hledat Ronalda, který je v jejich týmu určený na střílení gólů. Jenže bez Benzemy sedícího pouze mezi náhradníky jako by si hvězdný Portugalec nevěděl rady. Scházely mu míče, jež Benzema obvykle vybojuje a nahraje, bylo na něm patrné, že bez francouzského legionáře po boku je evidentně nesvůj.

Však se k ohrožení Ulreichovy brány za celý první poločas nedostal, takže ho musel zastoupit Marcelo. Když totiž Real po inkasovaném gólu procitl z představy, že díky územní převaze a držení míče má zápas pod kontrolou, musel vyrovnání zařídit právě brazilský obránce. Sice po nevinné a nenápadné akci, zato však přesně mířenou střelou zpoza šestnáctky, po níž se vrhal Ulreich marně.

Pro Bayern to byla samozřejmě rána. Jako by nestačilo, že v průběhu první půle ztratil zraněného Robbena a Boatenga, jako by si svůj příděl smůly nevyčerpal zahozenými příležitostmi Hummelse, Lewandowského či Ribéryho, ještě přišel o vedení. A minutu před přestávkou k tomu!

Ronaldo poprvé nedal gól

Dvanáct minut po přestávce přišla rána druhá. Vázques využil chyby Rafinhy a vybídl Asensia, aby Ronalda pro změnu zastoupil on. Dvaadvacetiletý náhradník, jenž vystřídal v druhé půli Isca, to svedl.

Po sedmdesáti minutách o sobě dal konečně vědět i Ronaldo, který dopravil míč za Ulreichova záda potřetí, ale jeho trefa neplatila. Portugalec se sice snažil sudího přesvědčit, že přihrávku nezpracoval rukou, ale ramenem, jenže Nizozemcem Kuipersem protestování nepohnulo. Ronaldo tak vyšel poprvé v letošní Lize mistrů naprázdno.

Real to ale mrzet nemuselo, neboť přes všechno úsilí Bayernu a příležitosti Ribéryho výhru s přehledem uhájil, takže jeho sen o třetím triumfu v Lize mistrů v řadě se zase o něco víc zhmotnil. Zaslouženě, protože byl lepším týmem, a hlavně uštědřil čerstvému německému šampiónovi opětovnou lekci z efektivity.

Pro Bayern, který doma prohrál poprvé po 21 zápasech, je situace svízelná, protože na Santiago Bernabéu bude dohánět podobnou ztrátu, jako před rokem. Loni ji sice během devadesáti minut smazal, ale v nastavení třikrát inkasoval a ze soutěže vypadl.

Příští úterý bude v Madridu za stejné konstelace skládat reparát, který pro něj bude ovšem moc a moc těžký.