Bleskový postup i sestup. V Lize národů se hraje také o EURO 2020 a milióny

Nová soutěž úzce souvisí s možností postoupit na tradiční kontinentální šampionát. Fanouškům nejspíš potrvá delší čas, než si všechny souvislosti osvojí. Pojďme se proto ve stručnosti podívat, jak bude nový model fungovat.

V Lize národů se bude hrát nejen o postupy mezi jednotlivými úrovněmi (Liga A až D), ale také o nasazení pro kvalifikaci na EURO 2020. Klasická kvalifikace se bude losovat letos v prosinci a týmy budou rozděleny do deseti skupin, ze kterých přímo na šampionát postoupí vítěz a druhý ve skupině.

Při losu kvalifikace budou národní týmy nasazeny do košů - prvních deset do prvního, dalších deset do druhého atd. Pro Česko je tedy důležité být ve druhém koši (na první dosáhnout nemůže). Toto postavení zajistí národnímu týmu umístění nejhůře na druhém místě ve tříčlenné skupině, kde má za soupeře Ukrajinu a Slovensko.

„Liga národů je hrozně důležitá. Žebříček UEFA nyní mizí. Každý bod a gól bude hodně důležitý. Když někdo vyhraje mistrovství Evropy, ale v Lize národů spadne do druhé ligy, tak v další kvalifikaci bude nasazený až ve druhém koši," poukazuje Rudolf Řepka, generální sekretář Fotbalové asociace ČR.

Skupiny se odehrají během podzimu

Jaký je vlastně formát soutěže? První vydání Ligy národů je naplánováno na září až listopad 2018 (zápasy ve skupinách) a v červnu 2019 bude Final Four mezi vítězi skupin Ligy A o celkové prvenství v prvním ročníku. Dodatečná kvalifikace z Ligy národů na EURO se odehraje v březnu 2020.

Národní týmy jsou rozděleny do čtyř divizí (takzvaných lig) A až D podle národního žebříčku UEFA. Nejlepších 12 šlo do Ligy A, dalších 12 do Ligy B, dalších 15 do Ligy C a zbývajících 16 do Ligy D.

V každé lize jsou vytvořeny čtyři skupiny a hraje se systémem každý s každým ve skupině, doma a venku (v Ligách A a B sehrají týmy po čtyřech zápasech ve skupině, v ligách C a D po šesti).

Výsledky ve skupinách jednotlivých lig znamenají: • Každý vítěz skupiny z lig B, C, D postupuje o ligu výše pro příští vydání Ligy národů (pro ročník 2020/21) • Vítězové skupin z Ligy A si v červnu 2019 zahrají o ve Final Four o šampiona Ligy národů • Každý poslední tým ze skupin Lig A, B a C sestoupí o ligu níže pro příští vydání Ligy národů (pro ročník 2020/21)

Postavení národních týmů po skončení skupinové fáze lig A až D určí nasazení do košů pro los kvalifikace (bude v prosinci 2018) o postup na EURO 2020, která se hraje v termínech březen až listopad 2019.

Výjimečná šance pro outsidery

Liga národů je důležitá i proto, že je poslední záchranou pro čtyři země, které se nedostaly přímo na EURO 2020. Každá liga (A až D) totiž garantuje jedno místo na turnaji EURO 2020 pro týmy, které nepostoupí z klasické kvalifikace přímo.

Dojde tak k paradoxní situaci, že na ME bude hrát i jeden tým z ligy D a jeden tým z ligy C. Tedy země, které by jinak neměly prakticky naději na postup.

„Koncept se mi líbí. V nové soutěži se i vzhledem k postupům na mistrovství Evropy toho může hodně podařit, ale i hodně pokazit. Také nám odpadnou zápasy, ve kterých se hodně střídá a nemají takové tempo a kvalitu. Novinka by měla být přínosem," věří brankář Tomáš Vaclík.

Liga národů přináší také zajímavé finanční ohodnocení. Za účast v první lize je odměna 1,5 miliónu eur, ve druhé milión, ve třetí 750 tisíc a ve čtvrté půl miliónu eur. Celkové vítězství v jednotlivých skupinách vynese stejné částky. Týmy mimo první místa nedostanou nic navíc. Celkový šampión soutěže obdrží čtyři milióny eur.

Češi tak nyní mají jistý příjem milión eur (asi 25,7 miliónu korun). Tuto částku mohou zdvojnásobit, pokud vyhrají skupinu.