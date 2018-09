Já a reprezentace? Žádnou nabídku jsem nedostal, říká Poborský

Má tak velký kredit, že by chlapce srovnal do latě. Odtud pramení myšlenka, že by se Karel Poborský mohl v nové roli vrátit k národnímu týmu. Těžko však jako hlavní kouč, zatím nikde netrénoval. Spíš by šlo o roli osobnosti, která by se postavila do čela realizačního týmu.

„Něco jsem si přečetl, ale jde jen o spekulace. Mně nikdo nevolal, nikdo mě nekontaktoval," ujišťuje bývalý hráč Manchesteru United, Benfiky Lisabon, Lazia Řím či obou pražských S pro Sport.cz.

Bezprostředně po ukončení aktivní kariéry v roce 2007 se stal technickým vedoucím reprezentace. Měl na starosti řešení úkolů spojených s provozem národního týmu, v dubnu 2009 však na funkci rezignoval.

Práce v akademiích ho naplňuje

Že by se teď přiblížil jeho druhý návrat k áčku?

„Práce v akademiích mě baví. Další nabídku nemám, takže o žádné jiné práci nepřemýšlím," reaguje Poborský na otázku, zda by ho nová role u reprezentace lákala.

Fotbalový expres s přezdívkou Steve patřil k nejvýraznějším protagonistům silné generace, na kterou dnes národní tým už jen nostalgicky vzpomíná. A zatím marně doufá, že z ní také vzejde řada skvělých trenérů.

„Trenérství je těžká práce. Když s bývalými reprezentanty mluvím, zajímají se o ni jen výjimky. Trénování je moc neláká," má jasno Karel Brückner, pod jehož vedením Poborský a spol. naháněli hrůzu celé Evropě.