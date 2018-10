Do bulharské nominace se vrátil dvaačtyřicetiletý brankář

Brankář Georgi Petkov se ve 42 letech vrací do bulharské fotbalové reprezentace. Gólman Slavie Sofia naposledy chytal v mezistátním zápase v roce 2009, poprvé se do bulharské branky postavil už před dvaceti lety. Nyní ho trenér Petar Hubčev zařadil do nominace na zápasy třetí divize Ligy národů proti Kypru a Norsku.