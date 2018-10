Šilhavý do národního týmu povolal i nováčka z Baníku

Třiadvacetiletý Stronati má italského otce, ale od čtyř let žil s matkou v Hlučíně. Zde také začínal s fotbalem a přes Brno a Karvinou se dostal do Baníku. V roce 2015 odešel do Austrie Vídeň, tam se však výrazněji neprosadil a po hostování v Mladé Boleslavi se vrátil do Ostravy.

V této sezóně patří k tahounům největšího překvapení ligy a i díky němu Baník inkasoval v 11 ligových zápasech jen osm branek. Za své výkony byl zařazen mezi reprezentační náhradníky.

💥 Patrizio Stronati byl dnes večer dodatečně z postu náhradníka povolán do @ceskarepre_cz! Ve středu odjíždí na sraz do Prahy a čeká ho premiérové soustředění s národním týmem! 💪 pic.twitter.com/2l5agyouQt — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) 9. října 2018

Při první dodatečné nominaci se na něj ještě nedostalo, přednost dostal Ondřej Kúdela. Nakonec se ale Šilhavý rozhodl pro jistotu povolat dalšího stopera a ukázal právě na Stronatiho, který si ke startům za výběry do 19, 20 a 21 let může připsat i start za seniorskou reprezentaci.