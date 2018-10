Týmový výkon jako proti Slovensku nám v předchozích zápasech chyběl, říká Krmenčík

Bořek Dočkal vám poslal v 52. minutě perfektní přihrávku, ale vy jste musel ustát atak obou stoperů Škriniara i Škrtela. Bylo těžké si srovnat ještě míč a dát gól?

Bořek mi poslal opravdu krásnou přihrávku, on má na gólu velikou zásluhu. Nějak jsem se tam zorientoval a uklidil míč do branky. Souboj se stopery byl obtížný, ale oni mě nemohli faulovat.

Tvrdé bitvy jste sváděl zejména s Martinem Šrtelem...

On hrál stý zápas za reprezentaci o to víc chtěl vyhrát. Vím, že je to hodně tvrdý stoper. Ale nebylo v tom nic, co by překračovalo rámec fotbalu. Ledacos jsme si řekli i na hřišti, ale po utkání jsme si podali ruku. Žádná averze mezi námi nebyla. Nic bych v tom neviděl, bylo to v pohodě.

Dá se takový vypjatý zápas srovnat třeba s duely v Lize mistrů?

Takhle vypadají zápasy v evropských soutěžích. S Ligou mistrů se to dá srovnat. Mají nasazení, náboj, spád, jde o hodně. Utkali se nejlepší hráči Slovenska a nejlepší hráči Česka, nějakou kvalitu to mělo a já doufám, že naši fanoušci budou po tomto utkání zase spokojení.

Takže moc důležité vítězství...

Určitě a z mnoha pohledů. Mužstvo potřebovalo nový náboj, ten přišel nejen v podobě trenéra Šilhavého, ale i dalších kluků. Bořek Dočkal to vzal jako kapitán do svých rukou, bylo to znát před zápasem i během něho. O dobrou pohodu se stará i masér Eduard Poustka, který se k reprezentaci vrátil. Legrácky, jaké dělá on, jsem ještě nezažil a atmosféře hodně pomohl. Mužstvo žije, chytlo druhý dech. Věřím, že budeme dál úspěšní.

Je návrat Dočkala opravdu tak klíčový?

Určitě. Hraje v USA a v MLS je králem asistencí. Takového hráče český nároďák potřeboval. Umí dát výbornou přihrávku, obejít protihráče, ve středu hřiště v Trnavě kraloval. Jsem rád, že je zpátky a správně má i kapitánskou pásku.

Slováky jste v první půli přehrávali. Pomohlo vám to k upevnění sebevědomí, které v předchozích zápasech chybělo?

Potřebovali jsme hlavně popíchnout k tomu, abychom hráli to, co nám trenér několik dní dával do hlavy, tedy kdo co a kde má hrát. Plnili jsme to dobře a vyhráli. Ve druhé půli pak soupeř tlačil, ale situaci jsme ustáli.

Byl týmový výkon tím, co v předchozích zápasech reprezentaci chybělo?

Přesně tak.

Berete výhru i jako dobrou pozici před úterním duelem v Charkově s Ukrajinou?

Určitě ano. Jsme zpátky ve hře o první místo ve skupině.