Kozák a Hamšík litují gólů v okamžicích, kdy byli Slováci lepší. Pro porážky není prostor, dodává trenér

Zklamání z něho čišelo, i když se ho snažil skrývat. „Zase jsme prohráli, i když jsme nebyli horším mužstvem. Přitom v Lize národů není pro porážky prostor, protože ve skupině se hrají pouze čtyři zápasy, takže každý z nich je důležitý,“ povzdechl si trenér slovenské fotbalové reprezentace Ján Kozák poté, co jeho tým padl i v duelu s Čechy a po dvou utkáních nemá ani bod. Propočty jsou tudíž jasné - šance na postup do elitního společenství první divize se rozplynuly, Slováci jsou odsouzeni k tomu, aby hráli jen o druhou příčku znamenající setrvání ve druhé divizi.

I kouč slovenského výběru si to uvědomuje. „Budeme bojovat až do konce, jiné cesty není," je si Kozák vědom toho, jak sobotní trnavská prohra zkomplikovala život jemu i jeho týmu.

„Na Ukrajině jsme v prvním střetnutí dostali rozhodující gól, když jsme začali přebírat iniciativu, proti Čechům jsme také nebyli horším mužstvem. Jenže jsme právě během pasáže, kdy jsme přebírali iniciativu a získávali převahu, hloupě inkasovali. A hned dvakrát," glosoval partii s Šilhavého výběrem Ján Kozák.

„Češi si plnili své úkoly, hráli týmově a hlavně - byli velice efektivní. Dnešní fotbal je o prvním gólu, protože jakmile ho jedno mužstvo vstřelí, zápasy se těžko otáčí. A první branku dali Češi, i když první velkou šanci za bezbrankového stavu jsme měli my. Kdyby ji Duda proměnil, vyvíjel by se zápas jinak," litoval zmaření příležitosti, v níž Duda Vaclíkovu bránu vůbec netrefil.

„Balón mi odskočil právě v momentě, kdy jsem chtěl vystřelit. Trefil jsem ho kotníkem," vysvětloval slovenský legionář ve službách Petrohradu.

„I já měl po vyrovnávací trefě další šanci, z níž jsem mohl utkání rozhodnout," přidával se s pokáním Marek Hamšík. „Už z toho je patrné, že jsme měli víc příležitostí, ale přesto jsme zase prohráli. Ale takový je fotbal. Mnohdy je to i o štěstí, protože Češi nám dali gól v době, kdy jsme hráli nejlépe v celém průběhu zápasu."

„Do přestávky nám scházelo víc sebevědomí a také přímočarosti ve hře. Ale bylo to logické, neboť hřiště bylo přehuštěné, ani jedno mužstvo nechtělo hru otevřít, hra se rozbila do spousty soubojů na samé hranici únosnosti. Těžko se proto kombinovalo, těžko se přecházelo do útočné fáze," rozebíral trnavské střetnutí trenér Kozák, jemuž vyšel tah s nasazením Weisse do druhé půle. Jeho příchod hru a výkon slovenského výběru evidentně pozvedl.

„Vlado je rozdílovým hráčem, jenže v soutěži, v níž působí, se těžko může na podobné zápasy nachystat kondičně. Proto jsem ho poslal do hry až ve druhém poločase, kdy už bylo na trávníku víc volnosti a prostoru. A on naši hru skutečně pozvedl," vysvětloval svůj tah s legionářem z katarského týmu AL-Gharafa slovenský trenér.

Neodpustil si přitom poznámku adresovanou Weissovým mladším reprezentačním spoluhráčům.

„Máme šikovné mladé hráče, ale nemohou se neustále spoléhat, že reprezentaci potáhnou věčně Hamšík, Škrtel, Weiss. Sami se musí víc projevit," naznačil, že od Lobotky, Dudy či Škriniara očekává víc.