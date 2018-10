Vítězové derby už jsou v Charkově, nemocný Kadeřábek letěl domů

Oslava prací, tak by se dala charakterizovat neděle české fotbalové reprezentace, která v sobotu zvítězila 2:1 na Slovensku. Dopoledne si ještě tým zatrénoval v Trnavě, pak se přesunul na letiště do Bratislavy a přesunul se do Charkova, kde ho v úterý čeká další duel Ligy národů proti vedoucí Ukrajině. Opačný směr nabral obránce Pavel Kadeřábek, který kvůli zdravotním problémům mužstvo opustil.