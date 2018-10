Výhra nad Slovenskem je super, klíč k úspěchu ve skupině teď leží v Charkově, tvrdí střelec Schick

Přišel, viděl, dal gól a zvítězil... Tak lze stručně charakterizovat vstup dvaadvacetiletého útočníka Patrika Schicka do sobotního duelu Ligy národů na Slovensku. V 73. minutě vystřídal Michaela Krmenčíka a v 76. pak vstřelil vítězný gól na 2:1. „Dá se to tak říct... Přišel jsem, rozkoukal se a dal gól,“ usmíval se nad poznámkou redaktora Sport.cz.

Určitě to je příjemný pocit, dát vítězný gól, navíc v tak prestižním utkání...

Samozřejmě, že je, ale především mám radost, že jsme tenhle zápas zvládli. Výhra nad Slovenskem je super! Sami víme, že v posledních našich zápasech to nebylo ono. Tohle vítězství je pro nás důležité i z pohledu vývoje naší skupiny Ligy národů. Pořád je o co hrát. Zvedlo nám to také zdravě sebevědomí.

Bořek Dočkal říkal, že mu ta přihrávka na váš gól moc nevyšla, ale vy jste si míč našel. Jak jste gólovou situaci viděl vy?

Hezky se to sešlo, protože těsně před tím jsem zase já nedal dobrý centr... Ale přihrávka Bořka byla dobrá. Nabíhal jsem si zezadu a viděl, že bude přihrávat pravačkou a míč točit od brány. Bylo to dobře sladěné s mým náběhem. Míč jsem si našel a snažil se ho co nejlépe trefit. Naštěstí skončil v bráně.

Byl to záměr trenéra Jaroslava Šilhavého s vámi útočníky, aby Krmenčík soupeře rozběhal a vy ho pak dorazil?

Tak nějak by to mohlo být (úsměv)... Přijal jsem roli na lavičce. Pro tenhle zápas asi bylo dobré, že na hrotu začal Krmec. Trenéři nám už před zápasem řekli, na co se máme připravit, takže to jsme splnili. Za to jim patří velký dík. Takticky jsme zápas zvládli dobře.

Jak jste vnímal kapitánskou roli a výkon Bořka Dočkala?

Víme dobře, že Bořek umí dát dobrý balón, však má tentokrát také dvě gólové asistence. Tahle kreativita hlavně dopředu nám v předchozích zápasech chyběla. Jsme rádi, že máme zpátky takového hráče.

Lišila se hodně příprava pod trenérem Jaroslavem Šilhavým od toho, co po vás chtěl jeho předchůdce Karel Jarolím?

Bylo to trochu jiné... Musím říct, že Slováci neodehráli extra zápas, ale my jsme byli nachystaní si na ně počkat, což jsme zvládli dobře. Škoda, že už v první půli jsme nevyužili lépe naše příležitosti. Proti Slovákům jsme byli opravdu dobře nachystaní, třeba doma s Ukrajinou jsme nebyli připravení na to, že by na nás mohla vlítnout, a pak jsme nevěděli, kam dřív skočit. V Trnavě všichni věděli, kde mají stát, co mají dělat.

Překvapil vás opatrný vstup Slováků do utkání?

Docela ano. Čekal jsem od nich větší kombinaci vpředu. Oni si to ale hráli vzadu, a pak se nám do obrany těžko dostávali. Po vyrovnávacím gólu se jejich hra zlepšila, trochu nás zmáčkli, ale nic neudělali. Dozadu jsme to zvládli dobře.

Jak se vám líbila atmosféra na stadiónu?

Byla parádní, ale čekal jsem, že přijede přeci jenom trochu víc českých fanoušků. To mne mrzí, konečně si mohli užít přímo na stadiónu vítězství, a ještě nad takovým prestižním soupeřem. Doufám, že na listopadovou odvetu jich do Edenu přijde víc, bude plno a atmosféra bude ještě lepší.

Před zápasem jste hovořil o tom, že se těšíte na bývalého spoluhráče ze Sampdorie Janov Milana Škriniara. Stihli jste se na hřišti vůbec potkat?

Mluvili jsme spolu sice chvilku, ale já jsem rád, že jsem ho zastihl ještě na hřišti. Jsme velcí kamarádi. Na trávníku jsme ale moc střetů neměli. Rozhodně ne žádných tvrdých.

Jak po výhře v Trnavě vidíte situaci ve skupině?

Tohle vítězství je pro další vývoj velice důležité, pokud chceme hrát o první místo. Úterní zápas na Ukrajině tak bude klíčový. I když ho zvládneme, musíme vyhrát i odvetu se Slovenskem, což by byla krásná tečka za Ligou národů.