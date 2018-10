Jste Václavem Havlem českého fotbalu? A reformátor Šilhavý se rozesmál

Program je nabitý, národní tým finišuje v přípravě na další duel Ligy národů. Dva dny po vítězství na Slovensku česká fotbalová reprezentace v podvečer trénuje na stadiónu Metalistu v Charkově, kde v úterý narazí na Ukrajinu. Soupeři i remíza stačí k postupu do první ligy, ve hře jsou ovšem stále i Češi. „Jsme na začátku cesty, která by měla v krátkodobém horizontu končit postupem na ME. A kdyby se nepovedla kvalifikace, tak Liga národů je ještě možnost,“ poukazuje nový trenér Jaroslav Šilhavý.