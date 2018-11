Šilhavý neví, jak se zachovat. Motivovat hráče na Slováky, nebo raději mlčet?

Samo sebou, že by tam Šilhavý rád poslal Slováky. A nic na tom nemění, že místo Jána Kozáka už sedí na lavičce někdejších federálních souputníků nový trenér Pavel Hapal.

„Kamarád, kluk, se kterým se dobře známe a s nímž bych klidně jel i na dovolenou," má Šilhavý pochopení, že i jeho někdejšího soupeře na hřišti a po jeden čas dokonce i trenérského kolegu u české reprezentace v dobách, kdy jí vládl Petr Rada a oni dva mu dělali asistenty, požene do závěrečného klání Ligy národů stejná touha.

🎙 Tomáš Vaclík a Tomáš Souček před zítřejším zápasem se Slovenskem 🇨🇿🇸🇰 pic.twitter.com/22JELgqjPV — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 18. listopadu 2018

Zachránit Slováky. Postarat se o to, aby druhou divizi hráli v příštím ročníku oni. Po páteční výhře nad Ukrajinou porazit i Čechy, protože nic jiného jim nezbývá, pokud chtějí ve druhé divizi zůstat.

„Nerad slyším slovo musíme. My vyhrát chceme. A muset a chtít, v tom je rozdíl," reagoval Pavel Hapal na úkol, před nímž stojí on a slovenská reprezentace s ním.

Navíc na servání ve druhé divizi záleží, které mužstvo se udrží ve druhém, výkonnostním koši při prosincovém losování kvalifikace evropského šampionátu 2020, což je pro oba kouče a týmy faktor ještě důležitější

Sázka na mladé se hned projevila

„V zápase s Ukrajinou bylo patrné, že každý z hráčů se chce novému trenérovi ukázat a patřičné se předvést. Ti ze slovenské jednadvacítky, které Pavel dovedl na malé EURO a jimž dal nyní příležitost v áčku, především," neuniklo Šilhavému při sledování pátečního střetnutí, že Hapal okamžitě začal s infuzí nové hráčské krve.

„Slovenské mužstvo se Hapalovi odvděčilo velmi dobrý výkonem. Hrálo aktivně, napadalo soupeře vysoko, jednoznačně Ukrajinu přehrálo," uvědomuje si trenér českého celku, že konfrontace v Edenu bude mnohem těžší než před měsícem v Trnavě.

„K udržení druhého místa nám sice postačí remíza, kterou bych vzhledem ke konstelaci v tabulce pochopitelně bral, ale s nerozhodným výsledkem kalkulovat nelze. Nemůžeme čekat na soupeře, nikam se nahnat a spoléhat, že nám remíza stačí. Musíme naopak hrát stejně, jako v předešlých zápasech. Být aktivní, dát góly," potvrzuje, že přes důležitost utkání nechce ustupovat z cesty, kterou u reprezentace nastoupil.

Přesto nad jednou věcí mudruje a přemítá... Měl by snad hráčům zdůrazňovat a stále opakovat, o co všechno v zápase se Slováky půjde? Připomínat jim, jak důležitá tahle konfrontace pro další reprezentační budoucnost je? Jakou roli může sehrát při losování kvalifikace o EURO 2020?

„Sám nad tím váhám a přemýšlím," nedělá Šilhavý ramena a nehraje si na vševědoucího. „Nechci, aby byli moc přemotivovaní či snad nervózní, zároveň bych ale nerad, aby zůstali v přílišném klidu. Proto počkám, jak se budou chovat na tréninku a před zápasem, a podle toho k nim promluvím," přiznal trenér české reprezentace, přičemž pochopitelně pomlčel o sestavě, kterou na trávník pošle.

Hapal bude zpívat obě hymny

Ani jeho český kolega ve slovenských službách Hapal ji neprozradil, i když do svých předzápasových úvah o zahajovací jedenáctce nechal nahlédnout přece jen víc než Šilhavý.

„Kucka se do předzápasového tréninku nezapojil, ale věřím, že do utkání bude schopen zasáhnout, Lobotka trénoval jen individuálně, ale i on by měl být v pondělí připravený. A Miňo Stocha? Ten v našich úvahách o základní jedenáctce samo sebou figuruje, i když neříkám, že se v ní od první minuty objeví. Nejenže má dobrou formu, ale v Edenu je doma, zná tady každý kout a na tribunách budou určitě slávističtí příznivci, kteří ho budou povzbuzovat a fandit mu. Mohlo by nám to pomoci k vítězství," netajil Hapal, jak moc chce při návratu do Čech vyhrát.

„Jasně, bude to pro mě specifický zápas. Čech, který povede Slováky proti Čechům. Nebude to ostatně poprvé, protože už jako trenér jednadvacítky jsem se Slováky proti Čechům hrál. Zazpívám se proto obě hymny a pak jako profík udělám vše proto, aby slovenský národní tým v Praze vyhrál."