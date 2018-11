Chtěli jsme víc než Slováci, v tom to bylo, měl Šilhavý jasno, co partii v Edenu rozhodlo

Pokora, to slovo opakuje v jednom kuse. Ve chvíli, kdy se fotbalové reprezentace zmítané herní i výsledkovou krizí ujímal, stejně jako když v pondělní noci slavil výhru nad Slováky. „Pomohla mi v životě, pomohla mi na trenérských štacích. Teď u reprezentace také," vysvětloval Jaroslav Šilhavý, co přivodilo obrat ve výsledcích, hře, ale hlavně vnímání národního mužstva. Po vítězství nad někdejšími federálními soukmenovci definitivně zachráněného ve druhé divizi Ligy národů, a tudíž vzhlížejícího s mnohem větším optimismem k prosincovému losování kvalifikace dalšího mistrovství Evropy.

„Ta bude pro nás důležitá, na EURO se chceme dostat. To je naše vize a cíl. Proto u pokory musíme zůstat," opakoval Šilhavý i v euforii, která Eden opanovala.

Zákonitě. Výhra nad Slovenskem má a vždy bude mít pro Čechy punc a svou cenu. I když nemusí vždy jít o duel Ligy národů, jako v pondělí.

„Zvlášť, když Slováci hráli velmi dobře a do utkání vstoupili přímo skvěle. Vyhrávali souboje, byli aktivnější, fyzicky silnější, zatímco my se nemohli dostat do rytmu," glosoval Šilhavý úvodních pětadvacet minut, kdy měl soupeř navrch.

„Museli jsme reagovat, proto jsme vysunuli obranný blok a začali Slováky napadat mnohem výš, což jim dělalo problémy. Najednou jsme byli v zápase zpátky," připomněl zásah do nachystané taktické partitury, který záhy vyústil ve vedoucí a nakonec vítězný gól obstaraný Schickem.

„Patrik je nepříjemný pro každou obranu, což zase dokázal," kvitoval Šilhavý jeho výkon a trefu samozřejmě také.

„Tři výhry ve čtyřech odehraných zápasech pod mým vedením jsou samozřejmě příjemné, ale víme o rezervách a nedostatcích. Stejně tak víme, že nesmíme lhát sami sobě do očí a myslet, že všechno už je dobré. Není. Musíme dál pracovat a uchovat si pokoru," netajil kouč české reprezentace.

Jeho kolega na lavičce slovenské zažíval pochopitelně pocity zcela opačné. „Neodehráli jsme tak špatný zápas, abychom ho prohráli, Bylo to ovšem utkání, v němž se čekalo na soupeřovu chybu a my ji bohužel udělali," povzdechl si Pavel Hapal nad zaváháním Škrtela se Škriniarem, které dovedli Jankto a autor jediné trefy Schick ztrestat.

„Mohli jsme této chybě zabránit. Vždyť prvních pětadvacet minut jsme hráli dobře a byli lepší než Češi. Jenže pak jsme dostali gól a počínali si příliš komplikovaně a zdlouhavě namísto toho, abychom hru zjednodušili. A agresivita domácích hráčů nám také dělala problémy," rozebíral Hapal výkon svého nového týmu.

„A pak zde byl ještě jeden rozdíl," nechal se slyšet Šilhavý. „Měl jsem pocit, že moji hráči chtěli vyhrát víc. A proto také vyhráli."