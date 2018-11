Musíme hrát dál jako tým, opakoval Šilhavý hráčům po výhře nad Slováky

Zklamaný Bořek Dočkal poté, co mu v závěru úvodní půle slovenský gólman vyrazil střelu mířící do branky.

Po výhře v přípravném zápase v Polsku jste korigoval tvrzení, že váš tým udělal další krok na cestě vzhůru a mluvil jste jen o krůčku. Co teď po Slovensku? To už jste krok udělali?

Zůstal bych u krůčku, i když zápas vyžadoval z naší strany kvalitu, neboť Slováci jsou silným týmem složeným ze skvělých hráčů.

Jenže zatímco ve čtvrtek v Gdaňsku šlo pouze o přípravu, v pondělí bylo v Edenu v sázce daleko víc. Setrvání ve druhé divizi Ligy národů, místo ve druhém výkonnostním koši při prosincovém losování kvalifikace o EURO 2020.

Právě proto je důležité, že jsme zápas zvládli, vyhráli, ve druhé divizi i výkonnostním koši zůstali a nespadli o stupeň níž. Vždyť naší vizí a cílem je kvalifikace o EURO a postup na evropský šampionát.





Další krůček ve sbírání sebevědomí, řekl kapitán Bořek Dočkal



Záchrany ve druhé divizi si určitě ceníte.

Stejně jako si cením toho, jak mužstvo hraje a jak funguje.

Už je zase blíž vašim představám? Už se jim přibližuje třeba tím, že podruhé po sobě udrželo čisté konto?

Určitě, zvlášť když to není jen zásluha obrany, ale celého týmu.

Týmu bojovníků...

Mužstva, které má týmový duch. V tom jsme byli silnější než Slováci.

Čeští fotbalisté porazili Slováky díky povedené trefě Patrika Schicka

A to přesto, že Slováci měli v úvodu střetnutí a pak i v pasážích po změně stran herně i fotbalově navrch.

Právě proto si nesmíme lhát sami sobě do očí. Myslet si, že všechno už je dobré a teď už to pojede jako pod drátku.

To ostatně tvrdíte po každém zápase. A přitom ze čtyř, kdy jste mužstvo vedl, jste tři vyhrál.

Což je samozřejmě příjemné, ale musíme pracovat dál, protože o chybách a rezervách v naší hře víme. Jestliže se chceme prosadit, což samozřejmě chceme, musím dál hrát jako tým.

Klobouk dolů před fanoušky, že v tomto počasí přišli. Patří jim velký dík, řekl David Pavelka

Obavy z toho, že až se na jaře gard obrátí a vy už nebudete k zápasům nastupovat jako outsider, mohla by nová role přivodit v kvalifikaci o EURO potíže proti soupeřům, kteří budou výkonnostně o stupeň níž?

To nemyslím, naopak věřím, že si i s papírově slabšími soupeři poradíme, i když čas na sehrávání zase nebude. Přijde jaro a s ním hned ostré kvalifikační zápasy. Ale Dočkal, Darida, Schick, Pavelka, Jankto, Vydra, to je velká síla. A ofenzivní beci také. Proto věřím, že na jaře budeme ještě lepší.

Počítal jste po příchodu k reprezentaci, že si okamžitě vyberete ty pravé a správné hráče a že se proměna dostaví tak rychle?

Lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem něčemu takovému věřil. Ale na druhé straně jsem šťastný, že to takto funguje, Nikoli jen kvůli sobě, ale především kvůli hráčům i divákům. To, co reprezentace zažívala a jak hrála předtím nebyl obrázek českého fotbalu. Mužstvo to teď dokazuje.