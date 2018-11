V Edenu prohrál derby se Spartou, teď i se Slováky. Schick to udělal famózně, smekl Dúbravka

V Edenu za svá záda pustil jediný míč, vítězná trefa Patrika Schicka ale stála za to. Tváří v tvář Dúbravkovi si počínal jako starý mazák, elegantně ho přeloboval. „Ukázal velkou kvalitu. Míč si ještě lehce nadkopl, pak mě přehodil. Kéž by takových gólů padalo víc," pochválil Dúbravka českého útočníka.

V říjnovém duelu v Trnavě inkasoval od výběru kouče Šilhavého dvě branky. Tu první od Michaela Krmenčíka z totožné situace, plzeňský útočník na něj také běžel sám, obstřelil ho po zemi. Neočekával nyní od Schicka podobné zakončení?

„Teď už nemá smysl to rozebírat. Prostě zakončení, které Patrik zvolil, bylo famózní," podotkl Dúbravka, kterého mrzelo, že slovenské mužstvo nevyužilo povedený úvod zápasu ke vstřelení gólu.

„Věděli jsme, že Češi mají výhodu, k udržení jim stačila remíza. Hráli z bloku, vyčkávali na protiútok. Právě po jednom z nich jsme inkasovali. Podle mě jsme byli o něco lepším týmem, tlačili se do zakončení. Škoda, že jsme neskórovali ve vydařené první dvacetiminutovce. Myslím, že Češi z minima vytěžili maximum," prohlásil Dúbravka.

Slováci při premiéře trenéra Pavla Hapala na lavičce roznesli v pátek 4:1 Ukrajinu, do Prahy přijeli sebevědomí. Do žádné větší šance se ale nedostali. „Po Ukrajině vládla v mužstvu pohoda, chtěli jsme si ji přenést do zápasu s Čechy. Uvědomovali jsme si, že jde o prestižní duel, ale přemotivovaní jsme nebyli. Ano, potřebovali jsme k záchraně vyhrát. Nikdo ale neměl v hlavě, že se jdeme se soupeřem pozabíjet, polámat si nohy," dodal brankář.

Podívejte se na ohlasy českých fotbalistů:

Čeští fotbalisté porazili Slováky díky povedené trefě Patrika Schicka

Sport.cz