Uražená slovenská hvězda se v Praze postarala o rozruch. Hapal musí řešit nepříjemnost

Podle slovenských médií Weiss neunesl, že ho trenér Pavel Hapal do zápasu nenasadil ani jako střídajícího hráče, a v 79. minutě odešel ze střídačky. "V průběhu utkání jsem si toho nevšiml, protože jsem koučoval mužstvo. Dozvěděl jsem se to, až jsem po zápase vešel do kabiny. Co vám k tomu teď mohu říct? Momentálně nic. Budu se snažit to s hráčem nějakým způsobem vykomunikovat, zjistit, co ho k tomu vedlo, a uvidíme dál," řekl po zápase Hapal.

Weiss zůstal na lavičce i při pátečním vítězství 4:1 nad Ukrajinou při Hapalově premiéře. Podle některých slovenských médií měl dokonce při odchodu ze stadionu v Edenu utrousit, že skončil.

"My Vlada Weisse známe, víme, jakým způsobem hraje. Rozhodli jsme jinou variantu, do zápasu jsme ho nepustili. Ale nikde není napsané, že v dalším utkání nebude hrát. Takže v tom nevidím žádný problém," dodal český kouč slovenské reprezentace.

Weiss nemá podobné problémy poprvé. Před měsícem byl osmadvacetiletý fotbalista katarského celku Gharráfa mezi hráči, kteří po domácí prohře s českým týmem porušili životosprávu. Když se to dozvěděl tehdejší trenér Ján Kozák, rozhodl se z funkce odstoupit.

V minulosti bývalý hráč Manchesteru City, Glasgow Rangers, Espaňolu Barcelona nebo Olympiakosu Pireus strávil noc v cele předběžného zadržení, protože se odmítl podrobit dechové zkoušce i odběru krve. Soud ho posléze osvobodil, Weiss však kvůli tomu byl na nějakou dobu vyřazen z národního týmu.