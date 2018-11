Kosovská vláda dá úspěšným fotbalistům půl milionu eur

Kosovská vláda se rozhodla odměnit částkou 500 000 eur (13 milionů korun) fotbalovou reprezentaci za její vystoupení v Lize národů. Kosovo vyhrálo svou skupinu, postoupilo do lepší výkonnostní divize a zajistilo si účast v play off o mistrovství Evropy.

Kosovo, jež je členem UEFA a FIFA teprve od roku 2016, vyhrálo skupinu D3 před Ázerbájdžánem, Faerskými ostrovy a Maltou. Pro příští ročník Ligy národů se tak posunulo do vyšší Ligy C a zároveň dostane možnost hrát play off o ME 2020, pokud si postup nezajistí už v kvalifikaci.