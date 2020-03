Derby bude! Češi poznali soupeře v Lize národů, mají i Slováky

Chystají se na letní EURO, při losu v Amsterdamu poznali už také tři soupeře pro podzimní část příští sezony. Čeští fotbalisté se ve druhé divizi Ligy národů utkají se Skotskem, Slovenskem a Izraelem. Druhý ročník soutěže nahrazuje přípravné zápasy a nabízí také dodatečnou šanci zabojovat o účast na závěrečných turnajích. Tentokrát budou ve hře dvě místa v play off o mistrovství světa 2022 v Kataru a také co nejlepší postavení při losu světové kvalifikace.

Mužstvo české fotbalové reprezentace před utkáním kvalifikace ME 2020 s Anglií.

Česká republika zůstala v lize B, což je druhá nejvyšší úroveň Ligy národů. UEFA rozšířila všechny skupiny divize A až C na čtyřčlenné. Díky tomu se zachránili Slováci, kteří původně po dvou porážkách s českým týmem měli sestoupit.

A jak vylosoval nizozemský internacionál Rafael van der Vaart, derby se zopakují! Na lavičce Slovenska nadále sedí český trenér Pavel Hapal.

Paradoxem je, že dalšími soupeři budou Skotsko a Izrael. Právě jeden z nich (ještě spolu s Norskem) může z březnového play off minulé Ligy národů doplnit skupinu D na mistrovství Evropy, kam byl český tým vylosován spolu s Anglií a Chorvatskem.

#Ceskarepre zamířila v Lize B Ligy národů UEFA do skupiny 2, kde se utká se Skotskem, Slovenskem a Izraelem 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇸🇰🇮🇱 pic.twitter.com/AGZOpn2FoA — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) March 3, 2020

„Pikantní je samozřejmě znovu Slovensko. Spolu s Anglií je nám souzeno," reaguje na los s úsměvem trenér Jaroslav Šilhavý.

„Ale hlediště budou zase plná, pro fotbal jen dobře. Skotsko ani Izrael nejsou snadní soupeři. Nebude jednoduché obhajovat nasazení z prvního koše, věřím však, že skupinu zvládneme se ctí," doufá kouč národního týmu.

Rafael van der Vaart právě vylosoval Skotsko, jednoho ze soupeřů českého týmu.

Yves Herman, Reuters

Čechy čeká s třemi soupeři v Lize národů systémem doma a venku šest utkání.

Liga národů se bude hrát od 3. září do 17. listopadu. Vítězové skupin postoupí o úroveň výš, poslední týmy sestoupí. Soutěž bude klíčová i pro rozdělení do výkonnostních košů při losu světové kvalifikace. Český celek bude hrát o to, aby uhájil umístění v první dvacítce a byl v druhém koši.