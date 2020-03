FOTBAL ONLINE: Češi poznají soupeře v Lize národů, ve hře jsou i Slováci

Chystají se na letní EURO, dnes se však dozvědí také tři soupeře pro podzimní část příští sezony. Čeští fotbalisté poznají tři soupeře v Lize národů. V Amsterdamu se od 18:00 losuje druhý ročník soutěže, který nahrazuje přípravné zápasy a reprezentacím také dává dodatečnou šanci zabojovat o účast na závěrečných turnajích. Tentokrát budou ve hře dvě místa v play off o mistrovství světa 2022 v Kataru a také co nejlepší postavení při losu světové kvalifikace. Přímý přenos vysílá ČT2, online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.

Mužstvo české fotbalové reprezentace před utkáním kvalifikace ME 2020 s Anglií.

Česká republika zůstala v lize B, což je druhá nejvyšší úroveň Ligy národů. Paradoxem je, že v příštím ročníku může narazit na Skotsko, Norsko, Srbsko či Izrael. Právě nejúspěšnější tým z tohoto kvarteta v březnovém play off minulé Ligy národů doplní skupinu D na mistrovství Evropy, kam byl český tým vylosován spolu s Anglií a Chorvatskem.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého jsou nasazeni v prvním losovacím koši. Vyhnou se tak Rusku, Rakousku a Walesu.

Z třetího koše může dojít na reprízu soubojů se Slováky, které Češi v prvním ročníku Ligy národů dvakrát porazili.

Nasazení pro los ligy B Koš 1: Rusko, Rakousko, Wales, Česká republika Koš 2: Skotsko, Norsko, Srbsko, Finsko Koš 3: Slovensko, Turecko, Irsko, Severní Irsko Koš 4: Bulharsko, Izrael, Maďarsko, Rumunsko

Ve čtvrtém je pak třeba Bulharsko, s nímž národní tým hrál v evropské kvalifikaci.

UEFA rozšířila všechny skupiny divize A až C na čtyřčlenné, Čechy tak čeká s třemi soupeři systémem doma a venku šest utkání.

Liga národů se bude hrát od 3. září do 17. listopadu. Vítězové skupin postoupí o úroveň výš, poslední týmy sestoupí. Soutěž bude klíčová i pro rozdělení do výkonnostních košů při losu světové kvalifikace. Český celek bude hrát o to, aby uhájil umístění v první dvacítce a byl v druhém koši.