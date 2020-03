A co se potkat dřív? Co třeba už na EURO? nadhodil Šilhavý trenérovi Slováků Hapalovi po losu

„A co kdybychom se potkali dřív než na podzim v Lize národů? Třeba už na EURO?“ nadhodil po losování v Amsterdamu trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý a jeho kolega u slovenského národního týmu Pavel Hapal nebyl samozřejmě proti. Vždyť by to znamenalo, že se svým týmem úspěšně zvládne březnovou baráž, do které se Slovensko dostalo z premiérového ročníku Ligy národů, v němž se ve druhé divizi potkalo s českým mužstvem.