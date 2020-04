Z derby se Slováky rovnou do karantény? Reprezentace bude jednat

Už aby to bylo... Jednou se život zase vrátí do starých dobrých kolejí. Zatím je ovšem budoucnost sportovních soutěží se spoustou velkých otazníků. Pokud jde o termínovou listinu mezistátních fotbalových zápasů, v platnosti zůstává po řadě zrušení aspoň zářijové okno. Týká se i české reprezentace, která by na Slovensku měla rozehrát druhý ročník Ligy národů. Ale kdo ví, jaká bude situace.