Hned tři utkání v reprezentačních oknech. Malík naznačil, že v září může začít Liga národů

Podle předsedy FAČR Malíka UEFA nadále počítá s tím, že v září začne Liga národů. Příští rok by se v reprezentačních oknech mohla hrát tři utkání. "Scénářů a tabulek však zatím existuje celá řada," poukázal první muž českého fotbalu v pondělním rozhovoru pro Studio ČT sport. FAČR učiní maximum pro dohrání MOL Cupu, v němž zbývá dohrát semifinálová utkání Sparta - Plzeň a Olomouc - Liberec a následný finálový duel.

Dohrát přerušenou sezonu a včas rozběhnout příští ročník. Předsevzetí evropského fotbalu je jasné. Stále je ovšem tak trochu ve hvězdách, jak cíl naplnit.

"Existuje množství tabulek, které mapují situace a říkají, že pokud odstartujeme až v srpnu, co to znamená pro předkola či reprezentace. UEFA počítá s tím, že na začátku září bychom měli otevřít druhý ročník Ligy národů. Ale než se Evropa bude blížit nějakému výhledu, že se může v masovějším měřítku spouštět fotbal, bude to stále tápání a přehazování tabulek," zdůraznil Martin Malík pro Českou televizi.

Zleva Martin Malík, předseda FAČR, a Gianni Infantino, šéf FIFA.

FAČR

"UEFA stále počítá s tím, že bychom na začátku září měli v rámci prvního reprezentačního srazu otevřít druhý ročník Ligy národů. Snaží se poskládat mozaiku tak, aby vše do sebe zapadlo," dodal předseda FAČR.

Odklady a přesuny

Kvůli pandemii nemoci covid-19 UEFA přesunula červnové EURO na příští rok a odložila březnový i červnový reprezentační termín, kdy se mělo mimo jiné hrát play off o šampionát. Český tým se měl v březnu utkat v USA v přípravě s Mexikem a Hondurasem. Co bude s březnovými a červnovými zápasy, není jasné. UEFA nejprve březnový termín přesunula na červen a posléze odložila i letní duely.

"FIFA ve spolupráci s UEFA se zabývají například i tím, že kdyby se nám termínová okna ještě více krátila, tak příští rok na jaře by byla protažena. Nehráli bychom dvě reprezentační utkání v jednom okně, ale celkem tři. Tam bychom se pokoušeli dohnat časový handicap, který by mohl nastat. Nic však ještě není platné," naznačil Malík.

S UEFA komunikuje FAČR prakticky neustále. "Máme s UEFA na bázi každého týdne minimálně jeden konferenční hovor. Probíhá celá řada jednání jeden na jednoho, kdy si s kolegy píšeme, telefonujeme, takže UEFA má velmi podrobný přehled, jaká je v jednotlivých zemích situace, Českou republiku nevyjímaje. O vládních opatřeních UEFA detailně informujeme," podotkl Malík.