Leverkusen si musí na Schicka počkat, Masopust je v Bratislavě

Balík 27 milionů eur (708 milionů korun) je připravený, nachystaný scénář ovšem musí doznat improvizace. Útočník fotbalové reprezentace Patrik Schick se měl během čtvrtka odpojit od národního týmu a absolvovat zdravotní testy v Leverkusenu. Bayer je podle zasvěcených zdrojů dohodnutý s AS Řím na přestupu čtyřiadvacetiletého českého bombarďáka. Jenže Schick spolu s Tomášem Součkem zůstává v Praze do pondělka v preventivní karanténě, takže velký transfer se odkládá.

Nákaza koronavirem jednoho z členů realizačního týmu národního týmu způsobila poplach a v několika případech také změnu plánů.

K pátečnímu úvodnímu zápasu Ligy národů neodcestovali na Slovensko tři hráči včetně dvou opor. Záložník Tomáš Souček a útočník Patrik Schick byli na základě rozhodnutí hygienické stanice preventivně umístěni do karantény, protože přišli do blízkého kontaktu s nakaženou osobou. Testy mají negativní. Na žádost Slavie z preventivních důvodů nejel do Bratislavy ani brankář Ondřej Kolář.

Šéf sešívaných Jaroslav Tvrdík na Twitteru uvedl, že doma zůstane i záložník Lukáš Masopust. V jeho případě se ovšem zpráva nepotvrdila.

„Lukáš Masopust odcestoval s týmem dnes do Bratislavy a je připraven na páteční utkání proti domácímu výběru Slovenska," ujistil během čtvrtečního odpoledne Michal Jurman, tiskový mluvčí FAČR.

Dobrý úlovek, ujišťuje Kadlec

Německá média teď eminentně zajímá především rozruch kolem Schicka.

„V Leverkusenu museli zaregistrovat zprávu, že vysněný útočník Schick nebude v pátek hrát za Českou republiku na Slovensku. Spolu s kolegou Tomášem Součkem bude až do pondělí preventivně doma v karanténě," poznamenává Bild.

Podle informací deníku je další kontrolní test naplánován na 9:00 v pondělí. Bild z toho vyvozuje, že pokud bude negativní, ještě během dne by se pak Schick mohl dostavit na lékařskou prohlídku do Leverkusenu. Je velmi nepravděpodobné, že by pak večer po pěti dnech karantény nastoupil za národní tým v Olomouci proti Skotsku.

Schick bude šestým Čechem v historii Leverkusenu.

„Patrik je pro klub dobrý úlovek! Obohatí Bayer. V Římě to měl těžké, ale v Lipsku ukázal, co dokáže. Německý fotbal může Patrikovi vyhovovat lépe než italský. A herní styl v Lipsku je velmi podobný rychlosti Bayeru a mnoha mladým a hladovým," řekl Bildu internacionál Michal Kadlec, bývalý hráč Leverkusenu.

Klub se současného hráče Slovácka na Schicka samozřejmě vyptával.

„O Patrikovi jsem mluvil se sportovním ředitelem Simonem Rolfesem. Poradil jsem Patrikovi, aby šel do Bayeru a řekl mu, že klub by pro něj byl skvělý," poukazuje Kadlec na své zásluhy.