Mancini kvůli chybějícím brýlím poslal do zápasu jiného obránce

"Byla to moje chyba," uvedl Mancini na tiskové konferenci po remíze 1:1. "Ukázali mi soupisku, já neměl nasazené brýle a prostě jsem řekl, že je to v pořádku. Nevšiml jsem si, že tam byl Acerbi místo Chielliniho," dodal.

Podle televize RAI Sport se vedení svazu snažilo ještě před zápasem soupisku změnit, podle UEFA by to však šlo jen v případě, že by byl Acerbi poslán na tribunu jako zraněný hráč.

"Každopádně jsme původně plánovali, že Acerbi odehraje jeden zápas a Chiellini druhý. Ptal jsem se Giorgia, jestli chce hrát v pátek nebo v pondělí proti Nizozemsku a on si vybral pátek. Teď to ale budeme muset otočit," dodal.

Zmatky se snažil brát s nadhledem. "Není to tak, že bychom postavili brankáře místo obránce. Není to takový rozdíl, ale ano, byla to chyba," konstatoval Mancini.