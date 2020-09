Nároďák plný nováčků? Věřím, že jsme schopni něco uhrát, říká o nově složeném týmu kapitán Hubník

Hned třiadvacet hráčů ochotných a schopných reprezentovat a nastoupit v pondělí večer v Olomouci proti Skotsku k druhému utkání Ligy národů byl schopen dát dohromady trenér David Holoubek. „Měli jsme na to pět hodin, ale díky součinnosti s kluby, jejich trenéry, stejně jako s realizačním týmem národního týmu jsme úkol zvládli a mužstvo sestavili,“ přiznal Holoubek, pověřený vedením reprezentace v pondělním střetnutí, jehož poděkování mířilo na všechny strany.

Obránce Roman Hubník se vrací do reprezentace po čtyřech letech.

Samozřejmě i hráčům, kteří se na Hanou narychlo sjížděli. „Měli mít volný víkend, s utkáním, natož s nominací do reprezentace nepočítali, přesto přijeli. A s chutí a ochotou hrát za Českou republiku a udělat v pondělí proti Skotům maximum pro dobrý výsledek," potvrdil provizorní kouč národního týmu poté, co zveřejnil výběr pro duel s ostrovany.

K zápasu Ligy národů se Skotskem nominoval David Holoubek tyto hráče 🇨🇿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/vqNtD4oRaC — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) September 6, 2020

Nejzkušenějším hráčem je olomoucký Roman Hubník, který má na kontě 29 startů a v pondělí ho čeká jubilejní, třicátý. A navíc v roli kapitána.

„Neváhal jsem ani minutu, když mě trenéři oslovili. Bylo to naopak příjemné překvapení. Jsem doma, a pokud mohu, rád pomůžu. Zvlášť když věřím, že jsme schopni něco uhrát," přiznával Hubník, který reprezentační kariéru ukončil před čtyřmi lety po evropském šampionátu ve Francii.

V pondělí ji ale povede znovu. A dokonce ho bude provázet vzpomínka na gól, který Skotům vstřelil v kvalifikaci o EURO 2012 v Praze a jenž nasměroval národní tým na šampionát v Polsku a na Ukrajině.

„Moc gólů jsem za reprezentaci nedal, takže šlo určitě o mou nejdůležitější branku v národním týmu. Zvláště když jsme tehdy vyhráli 1:0. Zopakovat si takový výsledek by nemuselo být vůbec špatné," usmál se při reminiscenci na deset let staré střetnutí proti Skotům jejich tehdejší kat Hubník.

Výběr jen z tuzemských klubů

Narychlo složený tým tvoří výhradně hráči tuzemských ligových klubů. Pět jich dodala mistrovská Slavia, stejně jako Olomouc, která utkání se Skotskem hostí.

„Je to celkem logické. Složit za tak krátkou dobu reprezentaci nebylo jednoduché, takže i proto trenéři sáhli po hráčích z Moravy, než aby museli přijíždět kluci z českých klubů, případně z ciziny," nijak se Hubník nedivil, že se z olomouckého kádru dostalo nejen na něho.

Roman Hubník si po deseti letech rád vzpomněl, jak se v kvalifikaci o EURO 2012 stal v Praze katem Skotů.

Jan Handrejch, Právo

Čtyři hráči přijeli z Baníku Ostrava, dva Liberce s Mladé Boleslavi a po jednom z Jablonce, Slovácka, Sparty, Brna a Pardubic. Nejmladším hráčem improvizovaného výběru je sparťan Adam Karabec, kterému bylo v červenci teprve 17 let, nejzkušenějším a nejstarším pak šestatřicetiletý Roman Hubník.

Ten má na kontě zmiňovaných 29 reprezentačních startů, Stanislav Tecl z pražské Slavie jich dosud nasbíral pět.

„Všechno bylo rychlé a dynamické, odezva ze všech stran byla ale pozitivní," kvitoval David Holoubek, který byl po pátečním rozpuštěném srazu první reprezentační garnitury v nelehké situaci.

Spartu a reprezentaci kouč nesrovnává

Zvládl ji, stejně jako zvládl svou premiéru ve velkém fotbale, když se v pražské Spartě musel ujmout prvního týmu a hned ho čekal v Evropské lize milánský Inter.

„Vzpomněl jsem si na to, ale nesrovnával bych tyto mé dvě role. Doba je divná, špatná a dělá neplechy. U reprezentačního áčka jsem shodou okolností. Proto, že se událo něco, co je mezi námi a co nás všechny omezuje. Já úkol přijal jako zaměstnanec asociace a budu se ho snažit zhostit, jak nejlépe umím," narážel Holoubek na dva pozitivní nálezy covidu-19, které se v průběhu týdne prokázaly v národním týmu.

Překvapivé angažmá před lety ve Spartě a nynější v reprezentaci nechce David Holoubek srovnávat.

Vlastimil Vacek, Právo

„Proto musíme vnímat situaci, jaká je. Přišlo mi celkem přirozené, že nebudu povolávat hráče z klubů, které se chystají na evropské poháry," vysvětloval, proč třeba nejsou v jeho výběru žádní fotbalisté z Plzně a ze Sparty pouze mladíček Karabec.

„I tak si myslím, že máme nejlepší možný tým, který se nám podařilo svolat. Kluci jsou připraveni jít do zápasu se Skoty a odvedou maximum," ujišťoval trenér improvizovaného výběru Holoubek.