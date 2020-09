Malík nevylučuje Holoubkovo repete! Je nutné mít druhou reprezentaci v záloze

Trenér národního týmu na jeden jediný zápas? Takovou vizitku získal David Holoubek, krizový kouč pro pondělní duel se Skotskem (1:2) v Olomouci.

Ale pozor, vůbec není vyloučena varianta, že si kouč reprezentační osmnáctky svou brigádu u áčka brzy zopakuje.

Pořádání mezistátních zápasů je vzhledem ke zhoršující se situaci ohledně šíření koronaviru stále obtížnější.

Holoubek opět u A-týmu? Máme v záloze druhý mančaft, to je výhoda, rýsuje šéf FAČR další krizový plán



Říjnový sraz je logisticky ještě mnohem náročnější než zářijový, který byl první společnou akcí od loňského listopadu. Nejprve přátelské utkání na Kypru. Pak dva další zápasy Ligy národů. Nejprve v Izraeli, kde v některých městech začal v úterý platit zákaz vycházení... A na závěr ve Skotsku.

Srazy budou daleko komplikovanější

Panují obavy, aby se zápasy vůbec odehrály. A jestliže ano, pak za jakých podmínek a s jakým týmem.

Šéf českého fotbalu Martin Malík proto nevylučuje, že Holoubek brzy usedne na lavičku áčka znovu.

Český brankář Aleš Mandous, Roman Potočný, trenér David Holoubek a Radim Breite po utkání se Skotskem.

Vlastimil Vacek, Právo

„Je dokonce nutné to takhle brát. Srazy budou daleko komplikovanější z hlediska cestování. Mít v záloze druhý, obdobně schopný tým jako první, je naše obrovská výhoda. Nejsme poslední, koho něco takového na mezinárodní scéně potká," poukázal předseda FAČR v pořadu Dohráno Plus na ČT sport.

Situace v Izraeli je aktuálně velmi vážná. Žádný vyslanec národního týmu tam dokonce ani nemohl odletět na pravidelnou obhlídku v souvislosti s plánovaným utkáním.

Poučení z krizového vývoje

Vedení asociace teď každopádně vyhodnocuje, jak organizaci pro další sraz vylepšit. První letošní poznamenaly dva pozitivní nálezy členů realizačního týmu.

„Pracovně tomu říkám poučení z krizového vývoje. Některé věci upravíme, zintenzivníme. Přidáme ještě testování přímo před srazem, což bylo opticky nejviditelnější. Jednání, která povedeme, máme před sebou. Přípravu už jsme zahájili, vyměňujeme si názory, poznatky, co nám fungovalo perfektně, kde je potřeba udělat změny," avizuje Malík.

Rezervní tým sestavený čistě z hráčů domácí ligy sice Skotům podlehl, vysloužil si však uznání za statečný a kvalitní výkon. Přitom se rodil velmi nestandradně.

„Hráči přijížděli, byli dovedeni na pokoje, zamčeni a museli tam setrvat. Večer přijela hygiena, otestovala je a oni museli na pokojích čekat na výsledek. Hráči byli tak dvacet hodin na pokojích," poukazuje David Holoubek.

„Pak jsme spustili rychloakci, co se týče postřehů směrem k soupeři, co chceme hrát. Pak nás čekal trénink. Bylo to obtížné, dynamické, rychlé. Hráči to přijali za své, byli velice pozitivně naladěni a chemie se vytvořila okamžitě. V krizových situacích umíme my Češi přepnout do režimu, že jsme tým, a jdeme to ukázat," cení si Holoubek.