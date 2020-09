UEFA plánuje rozšířit reprezentační termíny pro odložené zápasy

Mezistátní fotbalové zápasy, které musely být kvůli koronaviru zrušeny, by se mohly odehrát příští rok v březnu a v září. Evropská fotbalová unie (UEFA) po zasedání výkonného výboru oznámila, že plánuje rozšířit oba reprezentační termíny tak, aby v nich bylo možno odehrát tři zápasy místo dvou.

Stejné opatření už bude se souhlasem FIFA platit pro reprezentační okna v říjnu a listopadu. Navíc výkonný výbor schválil, že možnost pěti střídání v jednom zápase bude v reprezentačních i klubových soutěžích UEFA platit až do konce sezony 2020/21.

Liga národů by měla vyvrcholit od 6. do 10. října 2021. Finálový turnaj by mohla uspořádat Itálie, Nizozemsko či Polsko.

Roman Hubník a Stuart Armstrong ze Skotska.

Vlastimil Vacek, Právo

Výkonný výbor rovněž přeložil svůj kongres v příštím roce z Minsku do Švýcarska. Předseda Aleksander Čeferin oznámil, že kvůli aktuální epidemiologické situaci budou v sídle UEFA probíhat v příštích šesti měsících všechna zasedání.

Němec Timo Werner (9) a Španěl Dani Carvajal.

Kai Pfaffenbach, Reuters

Kvůli chystanému březnovému kongresu v Bělorusku čelila UEFA v poslední době velké kritice ze strany organizací na ochranu lidských práv. V zemi už řadu týdnů probíhají demonstrace proti autoritářskému prezidentovi Alexandru Lukašenkovi, který protesty proti výsledku prezidentských voleb potlačuje za pomoci ozbrojených sil.