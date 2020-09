Šilhavý našel posilu pro nároďák v Polsku, vracejí se Barák s Vydrou

Nováčků zas tak často nepovolává. Kapitán polského tým Rakow Čenstochová si ovšem o pozornost kouče národního týmu řekl.

„Tomáše Petráška jsme sledovali ještě před první vlnou pandemie. Plánovali jsme, že se za ním rozjedeme, ale nemohli se tam pak jet podívat. Přesvědčuje i střelecky, ač je střední obránce, má výborné fyzické parametry. Uvidíme, jak se ukáže," líčí Jaroslav Šilhavý.

Do národního celku se po delší době vracejí záložník Antonín Barák a útočník Matěj Vydra.

Český stoper Tomáš Petrášek je dál oporou Rakowa v polské nejvyšší soutěži.

archiv Tomáše Petráška

„Navrátilci s námi delší čas nebyli. Matěj si teď vydobyl místo v Burnley, Tonda se zase posunul na hostování do Verony. Oba hrají pravidelně, chceme jim dát prostor," avizuje Šilhavý.

„Doplníme ještě tři hráče, abychom měli dostatečný výběr, kdyby kvůli covidu někdo vypadl," poukazuje kouč na složitost doby.

Snad nezůstanou někde viset...

Fotbalisté do Ligy národů vstoupili zářijovou výhrou 3:1 na Slovensku, poté ale celé mužstvo včetně realizačního týmu muselo kvůli koronaviru do izolace. Na lavičku se tak před dalším utkáním se Skotskem postavil kouč výběru do 18 let David Holoubek, který povolal 20 nováčků. Hosté v Olomouci po obratu zvítězili 2:1, i když narychlo složený český celek měl převahu a dvakrát trefil tyč.

Šilhavý doufá, že říjnový sraz reprezentace zvládne bez pomoci záložního týmu... Nachystána jsou nejpřísnější možná opatření a tvrdý režim.

„Vztahuje se i na náhradníky. Mohou být kdykoliv povolaní, kdyby něco nastalo. Jsem přesvědčený, že bychom to zvládli. Nedovedu si ale představit, že by celý tým zůstal někde viset a musel by být zase povolán další," říká Šilhavý upřímně před třemi duely na hřištích soupeřů a náročným cestováním s nimi spojeným.