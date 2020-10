Z postele pro tři body. Jsou zlaté, shodují se Coufal a spol.

Ztráta pěti hráčů, předzápasový trénink jen pro osm hráčů v poli a jednoho brankáře, přílet zbývajících devíti hráčů z Kypru do Izraele až v den zápasu. Národní tým je opět o jednu ztřeštěnou operaci bohatší.

„Nebylo nejjednodušší situaci zvládnout. Bez předzápasového tréninku jsme v sobotu leželi celý den v posteli, jak nechci říct co, a nevěděli, co bude... V den zápasu cestování, v jednu na hotel, vyspat se a na zápas. Snad nás to netrefí znovu, abychom ve Skotsku uspěli. Skupinu máme dobře rozehranou, doufám, že do Skotska pojedeme," vylíčil obránce Vladimír Coufal pro ČT sport.

Pozápasové ohlasy trojice Coufal, Vydra a Provod ☘️🎙️https://t.co/nQkr7neAAG — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) October 11, 2020

Nároďák se musí vrátit do Prahy, kde se od hygieniků teprve dozví, kdo do Skotska odletí. Jestli Šilhavého první garnitura, nebo znovu ligový výběr pod vedením Davida Holoubka jako v září v Olomouci.

„Za podmínek, co jsme před zápasem měli, jsou tři body cenné," poukazuje Lukáš Provod, v neděli nejlepší hráč českého týmu.

„Začali jsme dobře, ale pak převzal soupeř otěže a musíme si přiznat, že ve druhé půli už jsme tahali za kratší konec. Měli jsme v závěru i štěstí, zaplať pánbůh za tři body," přidává se Matěj Vydra, autor vítězného gólu.

Soupeř je dostal do vedení

„Jsme nesmírně rádi, že se nám podařilo zvítězit na těžké půdě, soupeř byl vynikající. Dobře jsme začali, hráli hodně aktivně. Měli jsme šance, které jsme neproměnili. Paradoxně nám pomohl soupeř a dostali jsme se do vedení," hodnotí trenér Jaroslav Šilhavý.

Český trenér Jaroslav Šilhavý musí mužstvo pochválit.

Vlastimil Vacek, Právo

„Pak byl aktivnější soupeř, silný na míči. Přestáli jsme první poločas. Úvod druhého začal soupeř zase aktivně, ale nám se povedlo z výkopu dát na 2:0. Nicméně Izrael se s vývojem nechtěl smířit a snížil. Hrozili z rychlých kombinačních akcí, výborní Zahavi a Solomon nám dělali obrovské problémy," netají kouč českého týmu.

„Konec jsme zvládli. Mohli jsme dát i dostat gól, přežili jsme velkou šanci, při které Vacloš vykopl míč patou na tyčku. Musím kluky pochválit, že i v nestandardních podmínkách dnešní doby zvládli zápas za tři body," kvituje Šilhavý.