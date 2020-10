Dánské brousky se Slavií nepřemohl, porazí teď Bořil s nároďákem skotské tvrďáky?

Přibrousit svou hru umí na trávníku náramně. Občas se však stane, že i kosa narazí na kámen. Jako když obránce Jan Bořil sahal nedávno se Slavií po Lize mistrů, ale dánský Midtjylland byl důrazně proti. Teď kapitán sešívaných stojí ve fotbalové Lize národů s reprezentací proti Skotsku. „Čekám tvrdý zápas, Skotové to mydlí,“ má Bořil jasno.

Nadupaní slávisté loni v Lize mistrů ohromovali fyzickými statistikami. V případě Midtjyllandu však narazili na svůj klon...

„Fyzicky to byly asi dva nejnáročnější zápasy, co jsme v Lize mistrů hráli. Byli houževnatí a tvrdí. Dokázali jsme se s nimi popasovat," vzpomíná Jan Bořil na dva duely v neúspěšném play off Ligy mistrů. Nedávná zkušenost se mu bude v Glasgow jistě moc hodit.

Sport.cz, FAČR

„Čekám určitě tvrdý zápas. Skotové to mydlí. Co jsem koukal na zápas, který hráli v Olomouci s naším béčkem, tak je vidět, že kvalitu mají obrovskou. Jsou houževnatí a tvrdí. Takže v soubojích nás čeká docela fuška. Myslím, že se s tím popasujeme, a doufám, že vyhrajeme," doufá obránce v rozhovoru pro FAČR.

Reprezentace jde do utkání bez několika hráčů i trenéra Jaroslava Šilhavého, které postihla nákaza koronavirem. Tým povede asistent Jiří Chytrý.

Budou bojovat za všechny

„Jsme jeden tým, takže určitě bude trenér chybět. Ale zároveň i kluci, kteří s námi nemohou být. Takže za ně za všechny budeme bojovat. Doufám, že zápas společně zvládneme," slibuje devětadvacetiletý levý bek.

Utkání bez hlavního trenéra ještě nehrál. „Myslím, že to bude poprvé, zvlášť v nároďáku. Jsem zvědavý, jak vše bude. Ale my bojujeme za všechny," ujišťuje Bořil.

„Víme, že dnes doba není lehká, o problémech se bavíme. Ale pak se na hřišti vždy semkneme. Je vidět, že táhneme provaz a sbíráme body," dodává.

Češi potřebují vyhrát, aby Skoty vystřídali na prvním místě ve skupině. „Chceme první místo a uděláme pro ně všechno," má jasno Bořil.