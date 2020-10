Z kritizování De Gey už se stala tradice, prohlásil kouč Enrique

"Lidé ve Španělsku jsou závislí na obviňování Davida (de Gey). Jestliže ho po takovém zápase viní, je na čase zhasnout světla a vzdát to," citoval Enriqueho web UEFA. Devětadvacetiletý gólman Manchesteru United je v poslední době často kritizován i za výkony v klubu.

Španělsko v osmém duelu Ligy národů poprvé neskórovalo, přestože na branku vyslalo osm střel. "Není to nic strašného, pokud v jednom nebo dvou utkáních nedáme gól. Proti Ukrajině jsme si vytvořili dostatek šancí. Dominovali jsme celých 90 minut proti soupeři, který se snažil sevřít prostor a překazit naše přihrávky," uvedl bývalý hráč Barcelony či Realu Madrid.

Z nezdaru si nelámal hlavu. "Takových utkání jako s Ukrajinou jsem už prohrál spoustu. Je to přesně ten typ zápasu, v němž můžete prohrát. Můj závěr je takový, že se mi líbil přístup hráčů. Zamlouvalo se mi téměř vše, co jsem viděl," konstatoval někdejší kouč AS Řím, Celty Vigo a Barcelony.

Ukrajinec Viktor Cygankov (vlevo) dává gól Španělům.

Gleb Garanich, Reuters

Ukrajina se vzpamatovala z drtivé prohry 1:7 v přípravném zápase ve Francii a domácí porážky 1:2 v Lize národů s Německem. Španělské fotbalisty zdolala poprvé v historii. Ve skupině je sice třetí, má ale stejně bodů jako druhé Německo a pouze o bod zaostává za vedoucím Španělskem. Poslední je Švýcarsko se dvěma body.

"Utkání nám poskytlo spoustu informací. Kluci se poučili z prohry s Francií. Vzali za své změny, které jsme jim navrhli a plnili náš plán. Proti Španělům to bylo těžké, ale celou dobu jsme bojovali a získali spoustu míčů. Chtěli jsme vyhrát a to se nám povedlo," prohlásil trenér Andrej Ševčenko.

Španělský gólman David de Gea čelí kritice za výkony v barvách Manchesteru United i v dresu národního týmu.

Oli Scarff, Reuters