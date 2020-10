Nebyli jsme horší, a stejně prohráli, žere reprezentanty. Souček se omlouvá

Bušili do soupeře prakticky celý zápas, přesto ve Skotsku prohráli. Fotbalovým reprezentantům se povážlivě vzdaluje vytoužený postup do první divize Ligy národů. „Neměli jsme prohrát, nebyli jsme horší. Vytvořili jsme si spoustu šancí, rozhodla hned první situace, kterou Skotové využili. Pak zalezli, nám to tam ale nespadlo. Třeba Královi dvakrát jejich kapitán vykopl míč z prázdné brány,“ běduje obránce Ondřej Kúdela.