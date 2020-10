Divočina! Slováky skolil hattrickem výtržník, který se málem porval se spoluhráčem

Šokující obrat a neuvěřitelná proměna. Když fotbalisté Izraele směřovali v Trnavě po prvním poločase do kabiny, prohrávali v Lize národů se Slováky 0:2. Největší hvězdy týmu si u střídačky vjely do vlasů. Eran Zahavi a Munas Dabbur se málem porvali... Jenže právě Zahavi po přestávce vystřihl hattrick a Izraelci zvítězili 3:2! Znovu se tak otřásla pozice trenéra Pavla Hapala, který přitom na lavičce kvůli nákaze ani neseděl. Poražené vedl jeho asistent Oto Brunegraf.

Kapitán slovenského výběru Marek Hamšík se raduje poté, co v utkání Ligy národů proti Izraeli vstřelil úvodní gól.

Jako by Slováci sledovali špatný film. Po první půli se lídři soupeře málem porvali. Jenže Izraelci po velkolepém obratu nakonec skóre otočili a Eran Zahavi a Munas Dabbur po zápase slavili vítězství ve vroucím objetí...

„Fotbal na této úrovni není dětskou hrou, moji svěřenci touží po vítězstvích. Stane se, že dva hráči mají odlišné názory, přesto by jejich spor neměl vyvrcholit takto. V kabině jsme si všechno vyřešili, opět jsou přátelé. Nelíbilo se mi to, ale když po roztržce přijde takový obrat i příště, tak prosím," usmívá se Willibald Ruttensteiner, spokojený trenér Izraele.

Svěřenci rakouského kormidelníka se po sobě sápali, jejich temperament a horké hlavy však tentokrát byly k užitku.

„V týmu máme válečníky. Chlapci se nikdy nevzdají. Na rozdíl od Slovenska jsme v penaltovém rozstřelu přišli o šanci postoupit na EURO. Bolelo to, ale viděli jste dnes reakci mužstva. Vzepřelo se přesto, že nám chybělo několik důležitých hráčů," cituje Ruttensteinera server šport.sk.

Slováci po přestávce nestíhali

„Řeknu otevřeně, že mě zaskočila fyzička Slováků ve druhém poločase. V úvodním dějství hráli velmi dobře. Překvapilo mě, že v druhém jsme diktovali tempo a domácí nestíhali. Většina mých hráčů absolvovala 120 minut proti Skotsku a 90 proti Česku," poukazuje Rakušan.

Pandemie limitovala všechny týmy ve skupině B2.

V souboji Slovák Peter Pekarík (vlevo) a Orel Dgani z Izraele.

Radovan Stoklasa, Reuters

„Férovost a kvalita soutěže jdou kvůli koronaviru dolů. Nikdy nevíte, kdo vám vypadne z hráčského či realizačního týmu. Všichni trenéři prožíváme složité časy. Kolega Hapal přišel o několik hráčů, nakonec chyběl na lavičce i on. Věřím, že brzy najdeme lék," přeje si Ruttensteiner.

Už 33letý Eran Zahavi dozrává jako víno. Vrátil se z Číny a podepsal dvouletou smlouvu s PSV Eindhoven. V neděli dal gól také Čechům, v reprezentaci má 24 branek v 57 zápasech. Jen osm tref mu chybí na historického rekordmana země Mordechaie Spieglera.

Izraelský střelec Eran Zahavi (zcela vpravo) takhle zahájil svůj hattrick v utkání Ligy národů proti Slovensku.

Radovan Stoklasa, Reuters

„Zahavi je ve fantastické formě, je velký profesionál. Maká víc než ostatní, přidává si individuální tréninky. Pokud zůstane zdravý, může se stát nejlepším střelcem izraelské historie," avizuje Ruttensteiner.

Svěřencům Pavla Hapala hrozí v Lize národů sestup do divize C. Pozice českého trenéra znovu oslabila. Nejdůležitější pro Slováky nicméně bude listopadové finále play off o postup na EURO, které sehrají v Severním Irsku.