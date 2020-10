Přiveďte Wengera, navrhují nazlobení angličtí fandové

„Těžký zápas. Jsem na chlapce hrdý," hodnotil nepovedený duel kapitán Harry Kane. „Z našeho pohledu je to jen příprava," pokračoval. Jeho tým je ve skupině třetí dva body za vedoucí Belgií a jen o skóre za druhými Dány. Beznadějně poslední Island už pořadím zamíchat nemůže.

Kritika mířila na anglickou reprezentaci pěkně zostra. Zbytečně defenzivní sestava nejen v tomto zápase! Problémy s disciplínou! Vcelku zbytečně vyloučený, liknavý a nepřesný Harry Maguire. Neschopnost proměňovat šance. Nebo snad i podcenění soupeře, který vyhrál, byť po nesmyslně nařízené penaltě, kterou proměnil Christian Eriksen. Červená tečka pro Reeceho Jamese na závěr už jen podtrhla účet po nepovedeném představení Angličanů, kteří dosud nikdy za 148 let, kdy Albion hraje mezinárodní zápasy, neměli dva vyloučené v jednom utkání.

Mizerně tak zakončili jinak vydařený sraz. V přípravě zdolali Wales 3:0, úspěšné válčili o vedení ve skupině s Belgičany (2:1), ale pak prohra. „Byl to skvělý týden, bylo by hezké zakončit to vítězstvím, ale prostě to nevyšlo. Z našeho pohledu jde o dobrou přípravu na Euro v příštím roce," říkal dál Kane.

Oslabení a inkasovaná branka v první půli předurčily další vývoj utkání. „Za chyby se v mezinárodních zápasech platí. A to se stalo," konstatoval Kane, ale dál si stál za týmem. "Dobře jsme bránili, Nevytvořili jsme si příliš mnoho šancí, ale nějaké přece jen ano, jindy by z nich byly góly."

Zloba a rozčarování se nahromadila v duších příznivců anglického celku. „Dejte to Wengerovi," registrovala britská média četné názory fanoušků ze sítí. „Výběr týmu i taktiky jsou příšerné, měl by přijít Wenger," usoudil jeden z příznivců a jeho hlas nebyl ojedinělý. „Byl bych opravdu rád, kdyby Southgate nebyl anglickým manažerem a místo něj přišel Wenger," napsal další.

Zkušený francouzský stratég Arséne Wenger.

Sedmdesátiletý Francouz po odchodu z Arsenalu v létě 2018 do dalšího angažmá nenaskočil, v případě zajímavé nabídky však návrat na lavičku nevylučuje.