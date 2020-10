Žádné loutky! hájí Šmicer reprezentanty. Klekání ale do fotbalu nepatří, má jasno ´mulat´ Baroš

Internacionál Milan Baroš v rámci vážné debaty všechny pobavil.

„Když jsem hrál v zahraničí, tak jsme v kabině měli spoustu hráčů tmavé pleti a můžu říct, že to byli jedni z nejlepších kamarádů, se kterými jsem se bavil. Možná proto, že sám jsem taky," rozesmál všechny přítomné.

Oba týmy podpořily kampaň Black Lives Matter, vpravo český kapitán Vladimír Darida.

Russell Cheyne, Reuters

„Já jsem byl takový mulat," chechtala se hvězda, která si kvůli své snědší pleti během kariéry musela vyslechnout nejednu urážku.

Reprezentantům ale po Skotsku do smíchu není. Politici i fanoušci je tepou, že jsou loutky, objevují se odsudky ještě mnohem tvrdší.

„Kluci prostě projevili respekt k soupeři, když je Skotové o pokleknutí před zápasem požádali. Rozhodně však nejsou žádné loutky," zastává se nároďáku další respektovaný internacionál Vladimír Šmicer.

V Olomouci bez klekání

Zajímavé je, že v zářijovém duelu v Olomouci se Češi k pokleknutí Skotů nepřidali.

„Nevím o ničem, že by nás o takové gesto žádali. Písklo se, hráči soupeře si klekli, my zůstali stát a pak jsme do nich šli," líčí trenér David Holoubek, který mužstvo na Hané nouzově vedl. „Tohle by do fotbalu nemělo patřit," má kouč jasno.

Skotsko - Česko: oba týmy klečely za #BLM! Vy kopačky vypatlaný, zaplatíte bělochům ty spálený baráky a vykradený obchody? @ceskarepre_cz hmm? Jestli to máte příkazem, tak jste poslušný loutky. Jděte do píči. pic.twitter.com/S1X9mHk3dE — Franta Kubásek (@FrKub) October 14, 2020

A není sám. „My tady respektujeme normálně všechny, nebo ne? Nemusím si k tomu ještě klekat," poukazuje Šmicer.

„Každý má právo vyjádřit svůj svobodný názor. Ale myslím si, že tyhle věci do fotbalu nepatří," zdůrazňuje Baroš.

