Češi jsou v Plzni favorité, výhru nad Izraelem očekává drtivá většina sázkařů

Přátelský zápas s Německem výrazně ovlivnila kombinovaná sestava, kdy zejména v první půli trenér zkoušel některé nové či staronové tváře. V době covidových výpadků je kvalita širšího kádru zásadním faktorem, duel se západním sousedem, který rovněž šetřil většinu opor, ale přece jen ukázal, že v tomto směru má český výběr ještě značné rezervy.

„Trenér Šilhavý v Německu otestoval několik nováčků, předvedený výkon mu ale počítám hlavu příliš nezamotal. Jednobrankový rozdíl byl hodně milosrdný, dá se tedy očekávat, že v ostrém utkání Ligy národů vsadí výhradně na osvědčené tváře. Do základu se vrátí Souček, Coufal nebo Král, což výkon posune na trochu jinou úroveň," avizuje Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Výsledek baráže mě překvapil, ale aspoň se můžeme Skotům pomstít, říká Jakub Jankto

Sport.cz, FAČR

„První zápas s Izraelem zvládli Češi bez větších potíží, na domácí půdě tedy nic jiného než výhru čekat nelze. Jediným plovoucím faktorem zůstává covid, snad už si ale český tým svou dávku smůly v tomto směru vyčerpal až do dna," dodává.

Předzápasovou konstelaci vnímají pozitivně i samotní sázkaři, když celých 97 % vkladů u jeho kanceláře směřuje na výhru domácích, 2 % připadají na remízů a pouhé 1 % jde na Izraelce.

Branek padne dost

Češi budou každopádně na plzeňském trávníku v pozici jasného favorita, shodují se bookmakeři i sázkaři. „Remízu má na tiketu jen jedno procento sázejících, stejně jako na výhru hostí. Hodně se sází i na výhru Česka bez remízy (1,22), počet branek v utkání dvě a více (1,27) nebo že domácí vstřelí dvě a více branek (1,61)," říká Markéta Světlíková, mluvčí Chance.

Dobrá prověrka před Eurem, tak viděl Aleš Matějů duel s Němci. Mohli jsme tam podat lepší výkon

Sport.cz, FAČR

Oba celky hrají útočný fotbal. „Je tedy jasné, že se dočkáme ofenzivního fotbalu, z české strany zcela nepochybně. Branek uvidíme také dost. Hodnotit výkony týmů z posledních měsíců je ovšem dost ošidné, prakticky každý tým se potýkal s velkými absencemi kvůli marodce," podotýká.

„Výkon české reprezentace v Lipsku, kde podlehla německému výběru 0:1, by mohl být pro hráče motivací. Výhodou je i výhra z Izraele 2:1, doma by tedy neměl být problém opět zvítězit a jít do středečního utkání proti Slovensku v dobrém rozpoložení. Motivace, aby se reprezentace dotáhla v tabulce na Skotsko, je veliká," dodává Světlíková.