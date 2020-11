Pekhart musí čekat dál, reprezentace ale také. První místo nemá ve svých rukou, záleží na Skotech

Legionář v polských službách Tomáš Pekhart musí dál čekat, zda si za českou reprezentaci bude moci zahrát alespoň ve středečním utkání Ligy národů proti Slovensku. Stejně tak musí čekat národní tým, zda se mu za panující konstelace přece jen otevře cesta k prvnímu místu ve skupině a postupu do elitní první divize Ligy národů. „Věříme hodně, ale nemáme to ve svých rukou. Znamená to vyhrát zápasy s Izraelem a Slovenskem a pak čekat, že Skotové klopýtnou, protože jen v tom případě bychom je mohli předstihnout,“ je trenérovi Jaroslavu Šilhavému jasné, že po dvou prohrách s týmem z Ostrovů bude záležet, jak si Skotové povedou na Slovensku a poté v Izraeli.