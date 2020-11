Sestup o ligu či dvě níž je pro Izrael žhavé téma. Nic takového, odmítají před zápasem v Plzni trenér i kapitán

Docela zvláštní smýšlení izraelských fotbalových fanoušků. Novinářů také. Jejich reprezentace se dostala do baráže o EURO, kde ji v konfrontaci se Skotskem zastavil až penaltový rozstřel, v probíhající Lize národů figuruje v tabulce se ziskem pěti bodů na třetí příčce, přesto trenér i hráči čelí otázkám, zda by nebylo pro Izrael lepší a výhodnější z druhé divize označované oficiálně jako Liga B sestoupit. Do céčka, nebo dokonce až do déčka, protože v tom případě by se mužstvu rakouského kouče Willibalda Ruttensteinera nabízela o poznání větší šance kvalifikovat se na velký turnaj.

Ani před nedělním duelem s českou reprezentací to nebylo jiné. Sestup o soutěž či dokonce dvě níž je pro Izrael momentálně téma, takže jak trenér národního týmu „Willy" Ruttensteiner, který mimochodem oslavil den po odvolaném středečním přátelském utkaní v Norsku 58. narozeniny, tak i kapitán mužstva Bibras Natcho podobným otázkám a úvahám v Plzni čelili.

„V případě sestupu do Ligy C nebo dokonce do Ligy D by pro nás bylo určitě snazší vybojovat v dodatečné baráži postup na evropský šampionát, ale na něco takového v žádném případě nemyslíme. Teď se soustřeďujeme na nadcházející utkání s českým týmem a Skotskem a chceme zůstat v Lize B," odmítl podobné úvahy kapitán Izraele Bibras Natcho.

Dvaatřicetiletý legionář, který hraje už deset let v cizině, kde postupně střídal angažmá v ruské Kazani, PAOK Soluň, CSKA Moskva, Olympiakosu Pireus a Partizanu Bělehrad, to přitom doma nemá vůbec jednoduché. Je častým terčem kritiky, a i v Plzni si vyslechl, zda už nenastal čas, aby v národním týmu skončil.

„Mrzí mě to a není jednoduché se s tím vyrovnat. Zvlášť, když kritika mnohdy nesměruje k fotbalu. Jsem ale psychicky odolný a dovedu se s tím vyrovnat. Patří to k mé práci," tvrdil Natcho, že zůstává nad věcí a v zápase s českou reprezentací to potvrdí.

„Češi mají silné mužstvo s výtečnými hráči, takže u nás dvacet minut zápas kontrolovali. Pak jsme ovšem najeli na náš styl hry a v neděli bychom chtěli na šedesát minut z prvního vzájemného zápasu navázat. A to přesto, že hrajeme s nejlepším týmem naší skupiny, takže si dovedu představit, že právě Češi z ní postoupí," prorokoval kapitán izraelské reprezentace.

„Češi jsou samozřejmě velkým favoritem a my jejich sílu respektujeme, ale zápas s nimi pro nás představuje velkou výzvu. I naše mužstvo je silné a jestliže něco potřebujeme, pak hrát právě s takovýmito protivníky. S českým týmem, Skotskem, Slovenskem, nad nímž jsme mimochodem na jeho hřišti v předchozím střetnutí vyhráli," připomněl rakouský trenér v izraelských službách Ruttensteiner říjnovou výhru na Slovensku.

Díky ní má Izrael na kontě pět bodů, tedy o čtyři víc než Slováci, takže naděje na udržení v Lize B je reálná.

„Nesouhlasím s názory, že bychom měli sestoupit do céčka nebo dokonce déčka. Musíme se naopak koukat nahoru a dopředu, a myslet na to, abychom se stále zlepšovali. A právě konfrontace se soupeři ve skupině Ligy B nám k tomu dává příležitost," ohradil se kouč izraelské reprezentace proti názorům fanoušků i novinářů.