FOTBAL ONLINE: Reprezentace drží naději na postup! Češi nad Izraelem vedou

Slováci odpoledne na dálku pomohli. Na národním týmu teď je, aby naději živil až do posledního kola. Čeští fotbalisté dnes hrají předposlední z šesti zápasů skupiny B2 Ligy národů. V Plzni přivítali Izrael, ještě mohou zabojovat o první místo v tabulce, které znamená postup do elitní Ligy A. K udržení naděje do posledního kola ale svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého musí zvítězit. Zápas se hraje od 20:45, přímý přenos vysílá ČT sport. Průběh utkání můžete sledovat v online reportáži na Sport.cz.