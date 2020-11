Nervozita až do konce, neskrývá Šilhavý. Nároďák spasil gól pana domácího

Druhá výhra nad Izraelem ve skupině Ligy národů měla známou koncovku. Stejně jako na půdě soupeře, také v Plzni museli čeští fotbalisté až do závěrečného hvizdu trnout, jestli tři body udrží. „Velice těžký zápas, nervozita až do konce,“ popisuje trenér Jaroslav Šilhavý výhru 1:0, která národnímu týmu udržela naději na postup do první divize. Ve středu musí ještě porazit Slováky a doufat, že vedoucí Skotsko nezvítězí v Izraeli.