Nádherná Itálie, rozplýval se trenér Mancini po výhře nad Polskem

I když se trenér italské fotbalové reprezentace Roberto Mancini musel na nedělní zápas Ligy národů s Polskem dívat kvůli pozitivnímu testu na koronavirus ze svého domu, výhru 2:0 si užíval. "Squadra azzura" totiž díky ní vystřídala soupeře v čele skupiny A1 a k postupu do Final Four jí stačí ve středu zvítězit na hřišti Bosny a Hercegoviny.

"Byl to skvělý týmový výkon. Nebyl to snadný zápas, ale přistoupili jsme k němu dobře nastavení v hlavě," uvedl pětapadesátiletý trenér na twitteru. "Budeme nasazeni v prvním koši pro losování kvalifikace na mistrovství světa 2022. Gratuluji chlapcům, panu Chiccovi (Albericovi) Evanimu a všem členům národního týmu. Nádherná Itálie!" doplnil Mancini.

Zkušený trenér poukázal na to, že místo něj musel jako hlavní kouč vést mužstvo jeho asistent Alberico Evani, jemuž udílel pokyny po telefonu. Evani novou roli zvládl a Itálie neprohrála už 21. utkání v řadě, což je nejdelší aktuální série v Evropě. Naposledy neuspěla před více než dvěma lety v Portugalsku (0:1), v patnácti z posledních osmnácti zápasů navíc zvítězila.

"Když se budete držet toho, že musíte útočit, budete odměněni. Chyběla nám kvůli koronaviru spousta hráčů, je ale naší tradicí, že Italové bojují v těžkých chvílích na maximum a semknou se. To jsem řekl klukům před zápasem a oni v něm byli výjimeční," uvedl Evani pro RAI Sport.

"S Robertem (Mancinim) stojíme už dva roky za útočným pojetím fotbalu a tak tomu bylo i tentokrát. Mluvil jsem s ním o poločase a on mi potvrdil, že jsme si zasloužili dát víc gólů a musíme být v koncovce důraznější. Nakonec se nám to povedlo a odvedli jsme dobrý výkon," podotkl Evani.

Před zápasem v Bosně a Hercegovině proto věří, že jeho svěřenci bez Manciniho na lavičce klíčový zápas zvládnou. "Museli jsme vyhrát s Polskem a zvládli jsme to i se všemi těmi problémy. Vždy to bereme zápas od zápasu, musíme nabrat trochu energie a skupinu vyhrát," dodal zastupující kouč Italů.

"Squadra azzura" skupinu vyhraje bez ohledu na zápas Polsko - Nizozemsko, pokud v Bosně a Hercegovině zvítězí; v případě remízy by pak nesměli vyhrát Nizozemci. Postoupit do Final Four Itálie může, i když prohraje. To by ale Poláci s Nizozemci museli remizovat.