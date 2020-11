FOTBAL ONLINE: Gól! Češi vedou v derby nad Slováky. Oba rivalové hledí i do Izraele

Náročný a bláznivý podzim pro národní tým končí prestižím duelem. Čeští fotbalisté hrají v Plzni poslední zápas letošního roku. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého přivítali v Plzni v závěrečném šestém utkání Ligy národů Slovensko a bojují o prvenství ve skupině B2, které znamená postup do elitní Ligy A. Důležité je také utkání Izraele se Skotskem. Oba zápasy se hrají od 20:45, přímý přenos derby vysílá ČT sport. Průběh obou utkání můžete sledovat v online reportážích na Sport.cz.

Pasou po postupu mezi evropskou elitu, ale nemají osud jen ve vlastních rukou.

Vedle vlastního vítězství musejí reprezentanti také spoléhat, že vedoucí tým tabulky Skotsko nevyhraje v souběžném duelu v Izraeli. Český celek se pokouší porazit Slováky počtvrté za sebou.

Do česko-slovenského derby nastoupíme v této sestavě 📜 Výkop je naplánovaný na 20:45 🇨🇿🇸🇰 pic.twitter.com/u2avMGWNnq — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 18, 2020

Soupeř ovšem také hraje o hodně. Zatím je ve skupině poslední o bod za Izraelem a doufá, že se mu s pomocí Skotů podaří odvrátit sestup do třetí divize. Skupina je tak zamotaná až do posledního dne...

Triumf ve skupině znamená nejen postup do elitní ligy A, ale také možnou účast v baráži o mistrovství světa v roce 2022. Do ní se z Ligy národů dostanou dva nejlepší vítězové skupin, kteří si přímý postup na šampionát nebo místo v play off nezajistí z klasické kvalifikace.

Kvůli koronavirovým opatřením se hraje v Plzni bez diváků.