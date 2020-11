Izrael - Skotsko 1:0 Skotsko závěr Ligy národů nezvládlo. Rusko zažilo ostudný debakl

Fotbalisté Skotska prohráli v závěrečném zápase skupiny B2 Ligy národů 0:1 v Izraeli a na jejich úkor postoupili do elitní ligy A Češi, kteří porazili 2:0 Slovensko. To naopak míří do třetí výkonnostní divize C. Účast ve Final Four o vítězství v soutěži si po Francouzích a Španělech dnes zajistili Italové a Belgičané.