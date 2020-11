Když se dostaneme do úzkých, dokážeme i nemožné. To my Češi prostě umíme, kvitoval Šilhavý po postupu mezi elitu

Pokoru pánové, i to byl vzkaz, který v euforii panující z výhry nad Slováky a postupu do elitní skupiny Ligy národů poslal reprezentační kouč hráčům a celému českému fotbalu. „Nenechme se zmást, že do elitního společenství patříme, když jsme jednou porazili Anglii. Velké týmy, které nás v příštím ročníku Ligy národů čekají, nás teprve prověří. A ty na EURO také. Až na ně narazíme, teprve se ukáže, co nám chybí, protože učit se musíme pořád, abychom se posunuli dopředu. Hráči i my trenéři,“ připomínal Jaroslav Šilhavý, že reprezentaci nesmí ošálit ani čtvrté vítězství nad Slováky v řadě, natož pak první místo ve skupině a postup do první divize.

I proto nezapomněl připomenout první duel z listopadového trojutkání, v němž sice český tým nastoupil v Lipsku v silně kombinované sestavě, nicméně i tak dostal v konfrontaci s druhým, či dost možná třetím německým sledem spoustu námětů k přemýšlení a fotbalovému doučování.

„Vyrukovali proti nám sice skvělí hráči, jenže v německé reprezentaci pravidelně nenastupují. Ale i tak bylo malinko vidět, co nám chybí," nepopíral Šilhavý, že příprava v Lipsku mu posloužila jako poučení a memento zároveň.

„Pokud nebudeme v top formě, budou pro nás podobné zápasy se soupeři jako je Chorvatsko, Anglie, Španělsko či Francie nebo Německo hodně složité. Náš způsob hry je založen na týmovém výkonu, týmovém duchu, pracovitosti."

Fotbalisté české reprezentace oslavují vítězství nad Slovenskem a postup do skupiny A.

Vlastimil Vacek, Právo

Právě na tyto vlastnosti kladl Šilhavý důraz už před dvěma lety při příchodu k reprezentaci a akcentuje je pořád. Potřebnou pokoru zrovna tak. I díky tomu se mu podařilo postupně splnit všechny úkoly, které před ním stály.

„Nejprve záchranu ve druhé divizi Ligy národů, poté postup na EURO, nyní první místo ve skupině a cestu do první divize Ligy národů. Splnili jsme, co jsme splnit měli, i náš způsob hry zapadá do moderního fotbalu. Postup mezi elitu evropského fotbalu bych vzhledem k tomu, co jsme v době koronavirové pandemie prožívali, ale přirovnal k malému zázraku," připomínal reprezentační kouč problémy a těžkosti, s nimiž se musel se svým realizačním týmem a s hráči vyrovnávat.

Při zářijové anabázi na Slovensku i v olomouckém duelu se Skotskem, k němuž musela nastoupit druhá garnitura v narychlo poskládaném národním celku, při říjnovém tripu na Kypr, do Izraele, a nakonec do Skotska, kde chybělo sedm hráčů a on také, i při listopadovém happy endu vyplněném výhrami nad Izraelem a ve středu i nad Slovenskem.

„Vždy jsme se ale dokázali z problémů a těžkostí vyhrabat a v zápase zabrat. To my Češi prostě umíme. Když se dostaneme do úzkých, jsme schopni se semknout a dokázat i nemožné," odnesl si o svém týmu cenné a povzbuzující zjištění.

Hlavně o charakteru hráčů a celého kádru.

Český útočník Zdeněk Ondrášek po trefě proti Slovensku v Lize národů.

Vlastimil Vacek, Právo

A vlastně i o nových hráčích, které vzhledem ke koronavirovému roku povolával, zkoušel a dělal si o nich úsudek. Třeba o Matějů, třeba o Černém, stejně jako o dalších, kteří národním týmem během podzimu prošli.

„Ani jeden z nich nezklamal, i když bych to poopravil, protože některé z nich jsme v hledáčku měli, sledovali je a chtěli jim dát příležitost bez ohledu na situaci, s níž jsme se museli vyrovnávat. Teď je na nich, jak budou pracovat dál. Čeká nás EURO, Liga národů v první divizi a to vše představuje obrovskou motivaci. A také výzvu, abychom se učili a posouvali dopředu. Hráči i my trenéři," připomínal i v explodující plzeňské euforii trenér Šilhavý.