Promarnili jsme velkou příležitost, litoval trenér Skotů

Trenér skotských fotbalistů Steve Clarke litoval, že jeho svěřenci měli před středečním duelem Ligy národů v Izraeli vítězství ve skupině B2 a tím i postup do ligy A ve svých rukou, v Netanje ale prohráli 0:1. Místo Skotů si v příštím ročníku mezi elitou zahrají Češi, kteří porazili Slováky 2:0.

Skotové přitom listopadový reprezentační sraz zahájili čtvrtečním postupem na mistrovství Evropy přes domácí Srbsko. Jenže pak promrhali čtyřbodový náskok na Čechy, když v neděli prohráli 0:1 i na Slovensku.

"Z posledních dvou zápasů ve skupině nám stačilo získat dva body, to se nám ale nepodařilo. Promarnili jsme velkou příležitost, všichni jsme zklamaní, jak jsme tento pro Skoty historický týden zakončili," řekl britské televizní stanici Sky Clarke.

"Dali jsme do toho (v Izraeli) dost úsilí, ale bylo to podobné jako na Slovensku. Chyběla nám kvalita před brankou soupeře, proto jsme znovu nedali gól. Chci ale, aby hráči na ty dvě prohry dlouho nemysleli, stejně tak jako na postup na Euro. Chceme se soustředit na tři velké zápasy, které nás v březnu čekají v kvalifikaci o mistrovství světa," dodal Clarke.

Záložník Callum McGregor byl zklamaný, že Skotové nevyužili šanci vyhrát skupinu kvůli případnému postupu do baráže o mistrovství světa. "Byli jsme ve skvělé pozici, abychom se dostali do baráže. Podle mě jsme si vytvořili dostatek šancí, abychom zápas vyhráli, ale nevyšlo to, naopak jsem zklamaný z toho, jaký gól jsme dostali. Za krátkou dobu jsme udělali velký pokrok, pokud jsme ale chtěli postoupit, musíme využívat šance," uvedl McGregor.

"Vždycky přijde trest, když člověk nevyužije své šance. A to se dělo na Slovensku i tady v Izraeli. Je škoda, že jsme vítězství nad Srbskem nedokázali zúročit a nepostoupili jsme do baráže o mistrovství světa," doplnil pravý obránce Stephen O'Donnell.