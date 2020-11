Průšvihář Foden dal Islandu dva góly a splatil důvěru trenéra

Anglický fotbalista Phil Foden na závěr Ligy národů pomohl dvěma góly k vítězství 4:0 nad Islandem a cítil, že svým výkonem splatil důvěru reprezentačního trenéra Garetha Southgatea. Kouč vrátil mladého záložníka Manchesteru City do týmu poté, co byl v září vyřazen kvůli porušení koronavirových opatření.

Foden a jeho anglický spoluhráč Mason Greenwood pár dní po debutu v národním mužstvu v duelu s Islandem narušili v Reykjavíku uzavřenou "bublinu" výpravy a bavili se ve společnosti místních dívek. Oba museli opustit reprezentaci a za trest vynechali říjnový sraz, v listopadu dostal pozvánku pouze Foden.

"Byl jsem odhodlaný vrátit se a udělat to nejlepší, co umím. Když mě poslali domů, byl to jeden z nejtěžších okamžiků v mém životě," řekl Foden v rozhovoru pro televizi Sky Sports. "V takové chvíli potřebujete důvěru trenéra a respekt od Garetha pro mě znamená všechno. Chtěl jsem se mu odvděčit góly a dobrou hrou," doplnil dvacetiletý talent.

Při svém třetím reprezentačním startu zaznamenal první dvě branky, navíc ve Wembley asistoval u úvodní trefy Declana Ricea. Angličané ale už před středečním zápasem s Islandem měli jistotu, že ve skupině A2 obsadí třetí místo a nepostoupí do Final Four. "Jsem za góly moc rád, nikdy na to nezapomenu," prohlásil Foden.

Odchovance Manchesteru City ocenil i Southgate. "Není snadné vejít do dveří po tom, jak z nich předtím odešel. Ale pro nás je to uzavřené. Phil je velmi zajímavý hráč, byl to jeho velký týden," konstatoval padesátiletý kouč. "Všichni děláme chyby. Pro něj bylo důležité, aby cítil, že má čistý štít. Víme, čeho je schopný, a dvěma góly svůj velký potenciál všem naznačil," dodal Southgate.