Ukrajinští fotbalisté měli po návratu do Kyjeva negativní testy

Členové ukrajinské fotbalové reprezentace, které švýcarské úřady v úterý poslaly kvůli čtyřem pozitivním testům na covid-19 do karantény, měli podle agentury DPA po příletu do Kyjeva negativní výsledky dalších testů. Podle ukrajinského svazu šlo i o Sergeje Kryvcova a Júniora Moraese, kteří byli podle švýcarských úřadů koronavirem nakaženi. Nové testy ve středu provedli na letišti v Kyjevě zaměstnanci laboratoře s certifikací UEFA, protože v Luzernu byl Ukrajincům opakovaný test odepřen.

Kvůli karanténě ukrajinské výpravy neměl tým v úterním zápase Ligy národů ve Švýcarsku k dispozici dvanáct hráčů do pole a jednoho brankáře a utkání se nemohlo odehrát ani ve středu v nejzazším možném termínu. O osudu duelu rozhodne disciplinární komise UEFA. Podle ukrajinského svazu nebylo poslání celé výpravy do karantény a tím i zrušení zápasu nezbytné.

Pořád tak není jasné, kdo ve skupině A4 skončí na posledním místě a v příštím ročníku Ligy národů si zahraje ve druhé nejvyšší divizi. Švýcaři ztrácejí na Ukrajince tři body a pokud by byl zápas kontumován výsledkem 3:0 v jejich prospěch, kvůli horším vzájemným zápasům by putovali do ligy B Ukrajinci.

Trenér Ukrajinců Andrej Ševčenko však prohlásil, že věří, že se výprava do karantény nedostala z vlastní nedbalosti. Pravidla UEFA pak říkají, že pokud by za zrušení zápasu nemohl ani jeden z týmů, musel by o vítězi zápasu rozhodnout los.