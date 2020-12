Jen ať Kanga hraje! Když si vzpomenu na finále, o to větší chuť mám prohru mu vrátit, přiznává Pešek

O postup už nehrají, motivaci však mají Liberečtí proti CZ Bělehrad i tak enormní. Nejen kvůli lákavé prémii 15 milionů korun za výhru či bodům do pohárového koeficientu, na hřiště k Nise se také může vrátit Guélor Kanga. Tedy bývalý hráč Sparty, které před půlrokem na stejném místě pomohl vítězným gólem k zisku domácího poháru na úkor Slovanu. Modrobílí by mu rádi hořkou porážku s gustem oplatili.

„Chceme vyhrát každý zápas, ale když si na finále vzpomenu, o to větší chuť mám mu tu prohru vrátit," přiznal liberecký záložník Jakub Pešek, jehož gól ve finále MOL Cupu k zisku trofeje nestačil.

Kontroverzní utkání v tomto týdnu ožilo nejen kvůli comebacku Kangy pod Ještěd, ale i policejními odposlechy, podle nichž se bývalý místopředseda fotbalové asociace ČR Roman Berbr sešel před finále se sportovním manažerem Sparty Josefem Krulou a poté kontaktoval i hlavního rozhodčího Pavla Královce. Ten pak ve finále hrubě chyboval a Liberečtí po prohře 1:2 cítili křivdu.

Guélor Kanga v dresu CZ Bělehrad.

twitter/crvenazvezdafk, Twitter

„Když Kanga bude hrát, pro nás jenom dobře. Kluci si na křivdu se Spartou určitě vzpomenou a budou mu to chtít znepříjemnit," poznamenal Pešek.

„Už jsme s Kangou prohodili pár slov v Bělehradě, kde proti nám nemohl hrát. Samozřejmě jde o velmi kvalitního hráče, ale neřešíme Kangu, řešíme soupeře, který je mimořádně kvalitní," podotkl kouč Slovanu Pavel Hoftych.

Otázkou však je, jak CZ poslední zápas ve skupině pojme a zda Kanga nastoupí. Srbský celek má jarní fázi jistou a do Česka chtěl nezvykle přiletět až v den zápasu, netradiční záměr mu ovšem UEFA nakonec zatrhla.

Hráči Liberce se radují z gólu. V popředí (zleva) Michael Rabušic a Jakub Hromada.

Radek Petrášek, ČTK

„Kvalitu mají neskutečnou a je asi jedno, kdo nastoupí. Když byl Kanga v Česku, dával dost gólů. Má dobrou střelu, na to si musíme dávat pozor. Víme, jak je kvalitní, jaké má přihrávky a hlavně jak chytře hraje. Chodí si pro fauly, skvěle si kryje balon. Známe ho a víme, co od něj čekat," vyjmenoval jeho přednosti Pešek.

Platit by na Kangu podle něj mohla bojovnost. „S balonem si rád hraje, je taková hračička. Když se s ním však nebudeme mazlit, můžeme mu to otrávit," nabídl recept Pešek, který první vysokou prohru 1:5 v Bělehradě sledoval kvůli nákaze koronavirem jen u televize. „Hodně mě tehdy zaujal Katai, neskutečný fotbalista. V tom zápase si dělal, co chtěl. Doufám, že si proti němu zahraju," doufal Pešek.

„Moc se těším. Jde o náš poslední zápas v Evropě a dáme do něj maximum, chceme se s poháry rozloučit vítězně. Hlavně se nám také nepodařil poslední zápas v lize se Slováckem (1:1), chceme ho co nejdříve napravit," uzavřel Pešek.