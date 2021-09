Messi o angažmá v PSG: Chci pořád růst, zlepšovat se a vítězit!

"Jsem rád, že tu můžu být. Klub je nastavený na to vyhrávat trofeje a to je i můj cíl. Chci pořád růst, zlepšovat se a vítězit. Věřím, že se nám to spolu podaří a naplníme všechny klubové cíle," prohlásil Messi. "Chtěl jsem do silného týmu, který má šanci na vítězství v Lize mistrů a tohle je ideální místo. Miluju výhry, chci dávat důležité góly," doplnil.

Vedle sedící prezident klubu Násir Al Chelajfí označil Messiho příchod za historický moment pro "klub a fotbal". "Každý zná Lea. Je to jediný hráč, který vyhrál šestkrát Zlatý míč, je to fotbalový kouzelník a vítěz. Když jsme do tohoto klubu před deseti lety přišli, lidé se nás ptali, co plánujeme. Jsem velmi rád, co se nám teď povedlo," prohlásil Al Chelafí.

Messi zamával fanouškům z okna letiště v Paříži

Messi zopakoval, že odchod z Barcelony po 21 letech pro něj nebyl snadný. Kapitán argentinské reprezentace, považovaný za jednoho z nejlepších fotbalistů historie, odehrál v katalánském velkoklubu 778 soutěžních zápasů a se 672 brankami je suverénně jeho nejlepším střelcem. Mimo jiné s "Barcou" vyhrál čtyřikrát Ligu mistrů a desetkrát španělskou ligu.

Nová posila Paris Saint-Germain Lionel Messi (uprostřed) pózuje na tiskové konferenci s prezidentem klubu Náserem Al-Keláfím (vlevo) a sportovním ředitelem Leonardem.

Výdělek pro Messiho? Téměř 900 milionů ročně

V týmu neprodloužil kontrakt, protože si ho Barcelona nemohla dovolit kvůli pravidlům finančního fair play španělské ligy. Do PSG tak Messi přišel jako volný hráč zadarmo a měl by si ročně vydělat zhruba 35 milionů eur (asi 890 milionů korun). Podepsal dvouletou smlouvu s opcí.

"Byla to ohromná změna. Všechno, co se stalo minulý týden, bylo opravdu náročné, rychlé a emotivní. Stále nemohu uvěřit tomu, co jsem v Barceloně prožil. Byl jsem tam prakticky od dětství," vzpomínal. "Od chvíle, co jsem ale přijel do Paříže, cítím se tu šťastný a chci už co nejdříve začít trénovat a hrát. Užívám si to tu od první minuty a jsem připravený začít novou kapitolu svého života," řekl Messi a ocenil i rychlá a korektní jednání s PSG.

V Paříži, kam dorazil i s rodinou a třemi syny, ho uvítaly tisíce fanoušků před stadionem. "Jsem vděčný, když vidím tolik lidí na ulicích. Byl jsem v Barceloně, když mi o tom novináři říkali. Bude to neuvěřitelný rok a budeme si to užívat," usmál se Messi. V novém týmu bude mít na dresu číslo 30, s nímž začínal v Barceloně. Svoji tradiční desítku nechal Brazilci Neymarovi.

Al Chelajfí věří, že po Messiho příchodu zůstane další hvězda Kylian Mbappé, o kterého se zajímala řada evropských klubů v čele s Realem Madrid. Vedle Mbappého se Messi na hřišti potká právě i s Neymarem. Kdy nastoupí k prvnímu zápasu v novém dresu, zatím neví.

"Měl jsem doteď dovolenou, takže netuším. Mluvil jsem včera s trenéry a budu potřebovat nějaký čas na přípravu. Začnu s tréninkem a doufám, že budu co nejdřív připravený. Až trenéři řeknou, že je čas, půjdu do toho," uvedl.

Pikantní by podle něj bylo, kdyby v budoucnu narazil na Barcelonu. "Bylo by velmi hezké se tam vrátit a věřím, že by to proběhlo i s fanoušky v hledišti. Asi by bylo velmi zvláštní hrát tam v jiném dresu, ale může se to pochopitelně stát," dodal Messi.