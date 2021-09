Divočina ve Francii! Potyčka na hřišti, fanoušci vtrhli na trávník, zápas byl předčasně ukončen

Hostujícího hráče Dimitriho Payeta zasáhla do zad lahev přilétnuvší z "kotle" Nice. Rozčilený Payet hodil předmět nazpátek a desítky domácích příznivců následně vtrhly na hrací plochu. K šarvátce došlo i mezi oběma realizačními týmy. K tribuně se následně vydal i předseda Nice Jean-Pierre Rivére, který promluvil k divákům.

Po dlouhé pauze se hráči Nice vrátili na trávník a začali se rozcvičovat, ale soupeř se nedostavil. Na hřišti se poté objevili i rozhodčí. Domácí záložník Kephren Thuram položil míč k rohovému kopu a hlavní sudí Benoit Bastien následně odpískal konec duelu. Jediný gól utkání vstřelil v 49. minutě Kasper Dolberg.

The full video of Payet vs the Nice fans.pic.twitter.com/UWnaDAiuE8 — Sam Street (@samstreetwrites) August 22, 2021

Podle nepotvrzených informací utrpěli tři hráči Marseille při útoku diváků zranění. Na sociálních sítích kolují fotografie Payeta s krví a škrábanci na zádech a jeho spoluhráčů Mattea Guendouziho a Luana Perese se známkami škrcení na krku.

Restart zápasu po více než hodinové pauze nařídilo vedení soutěže. "My jsme se rozhodli kvůli bezpečí našich hráčů, kteří byli napadeni, nepokračovat, protože jsme neměli jistotu bezpečí," uvedl prezident Marseille Pablo Longoria. "Rozhodčí s námi souhlasil a ani on nechtěl znovu zahájit zápas. Ale liga rozhodla o restartu. To pro nás ale bylo nepřijatelné, takže jsme se rozhodli nehrát a vrátit se do Marseille."

Prezident domácího celku se naopak domníval, že dohrání zápasu nic nestálo v cestě. "Nerozumím rozhodnutí našich kolegů z Marseille. Všichni je vyzývali k restartu, zbývalo odehrát 15 minut. Mluvil jsem s fanoušky a zaručili mi, že už nebudou další problémy," řekl Rivére, jenž viděl viníky skandálu na obou stranách. "Všichni viděli, co se stalo. Naši fanoušci házeli lahve, to nepopíráme. Ale myslím, že celý konflikt bohužel eskaloval poté, co dva hráči Marseille hodili lahve zpátky. Pak už to jen narůstalo," dodal.